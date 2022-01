Umfrage : „Schüler können Versäumnisse nicht zeitnah aufholen“

Wegen Corona hat es überall Distanzunterricht gegeben. Das macht sich nun bemerkbar. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Aachen 64 Prozent der Lehrkräfte auch in NRW befürchten nicht aufholbare Wissenslücken bei den Schülerinnen und Schülern. Was der Philologenverband angesichts der Corona-Pandemie nun fordert.

Schlechte Nachrichten zum Schulbeginn: Knapp zwei Drittel der Lehrerinnen und Lehrer (64 Prozent) an Gymnasien und Gesamtschulen gehen durch die Corona-Pandemie von nicht mehr aufzuholenden Versäumnissen bis zum Ende dieses Schuljahres aus. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Philologenverbandes unter rund 7000 Lehrkräften (Gymnasien und andere zum Abitur führende Schulen) bundesweit hervor. „Die Zahlen sind aussagekräftig für NRW, weil eine große Anzahl der teilnehmenden Lehrkräfte aus unserem Bundesland stammt“, sagte Sabine Mistler, Vorsitzende des Philologenverbands NRW, unserer Zeitung.

Vor diesem Hintergrund sei es positiv, dass NRW am Präsenzunterricht festhält, sagte Mistler. „Im Distanzunterricht sind uns Schülerinnen und Schüler ,verlorengegangen‘. Und das macht sich nach wie vor bemerkbar.“

Damit Versäumnisse der Schülerinnen und Schüler aufgeholt werden können, ist Personal besonders wichtig. Doch fast die Hälfte der befragten Lehrerinnen und Lehrern (49 Prozent) gab an, dass an ihrer Schule nicht ausreichend Fachlehrkräfte für den regulären Unterricht eingestellt worden sind.

Vor diesem Hintergrund fordert der Philologenverband bundesweit mehr personelle Reserven. Die Bundesvorsitzende Susanne Lin-Klitzing forderte gegenüber der „Bild am Sonntag“ „im Idealfall eine Unterrichtsversorgung von 130 Prozent, „um allein das reguläre Unterrichtsgeschäft abdecken zu können, wenn etwa Kollegen und Kolleginnen auf Klassenfahrt sind, Projekte begleiten und in der Elternzeit vertreten werden“.

Zwar hatte das Land NRW mehrere Programme aufgelegt. Doch nach wie vor sei nicht ausreichend Personal an den Schulen angegekommen, kritisiert der Philologenverband NRW. Die Vorsitzende Mistler sieht auch die Tatsache, dass an den Gymnasien die Lehrkräfte, die für das neunjährige Abitur mehr benötigt werden, jetzt schon eingestellt werden – sogenannte Vorgriffsstellen – nur als kleine Hilfe. „Die Lehrkräfte arbeiten in der Regel mit der Hälfte ihres Stundendeputats an einer anderen Schulform“, sagte Mistler. Grund dafür ist, dass dort der Lehrermangel noch größer ist.

Die bereits jetzt eingestellten 1280 Lehrkräfte sind mit halber Stundenzahl bereits an den Gymnasien des Landes tätig. Die andere Hälfte leisten sie laut Schulministerium an Grund- oder Gesamtschulen ab. Auch das hilft an diesen Schulformen. Mistler wünscht sich aber für alle Schulformen auch mehr pädagogisches Personal wie Sozialarbeiter.