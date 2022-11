Kongresswahlen unentschieden : Rote Welle blieb aus, Denkzettel für Trump bei Midterms

Donald Trump hat seinen Kandidaten eher geschadet als geholfen. Foto: dpa/Andrew Harnik

Pittsburgh Ein Wahltag für die Geschichtsbücher: Die Amerikaner erteilten nicht Joe Biden, sondern Donald Trump und seinen MAGA-Kandidaten eine Absage. Statt einer „roten Welle“ blieb das Rennen um die Macht im Kongress in der Nacht zum Mittwoch unentschieden.

John Fetterman überwältigen die Gefühle, als er um viertel nach eins im schwarzen Kapuzen-Pullover vor seine Anhänger in Pittsburgh tritt. Der Demokrat wischt sich Tränen aus dem Gesicht. Neben ihm stehen seine Frau und die drei Kinder auf der Bühne. Hinter dem Kandidaten leuchtet in Blau die Zahl 47 und in Rot 46 auf – der Stand des Herzschlagfinales um die Kontrolle im Senat.

Ausgerechnet er, das Schlaganfall-Opfer, hat für die Demokraten einen Senatssitz in dem wichtigen Wechselwähler-Staat hinzugewonnen und damit vermutlich die Mehrheit gesichert. Zur selben Zeit führte in Nevada die Demokratin Catherine Cortez Masto gegen den von Donald Trump unterstützte Kandidaten Adam Laxalt. In Arizona sah es danach aus, als ob Mark Kelly seinen Sitz gegen Blake Masters verteidigen könnte. Und in Georgia lag Reverend Raphael Warnock um eine Nasenlänge vor Footballstar Herschel Walker, einem anderen Protegé des Ex-Präsidenten.

Wenn Warnock unter 50 Prozent bleibt, gibt es am 6. Dezember eine Stichwahl. Dank Fetterman ginge es dann nur noch um die Größe der Mehrheit im Senat. Er habe einen Sieg für alle errungen, „die niedergeschlagen worden sind und sich wieder aufgerichtet haben“, dankt Fetterman allen, die an ihn geglaubt haben. Trotz seiner Aussetzer bei der Debatte mit Fernsehdoktor Mehmet Oz, der im Wahlkampf seine gesundheitliche Fitness für das Amt zum Thema gemacht hatte.

Oz hat mit Walker, Master und Laxalt eines gemeinsam: Alle vier sind von Trump handverlesene Kandidaten, die sich bei den Vorwahlen gegen moderatere Mitbewerber durchgesetzt haben. Wenn es bei den Trends der Auszählung bleibt, hat jeder einzelne in einem Wechselwählerstaat verloren, den traditionelle Republikaner bei Midterms vermutlich gewonnen hätten. Allein J.D.Vance in Ohio gewann als Trump-Kandidat seinen Sitz in einem Staat, der seit langem republikanisch wählt.

Rote Welle bleibt aus

Dieses Muster wiederholte sich in der Wahlnacht im Repräsentantenhaus. Dort hatten die Republikaner mit einer „roten Welle“ gerechnet. Damit gemeint sind Zugewinne, die deutlich über den zwei Dutzend Mandaten liegen, die die Partei bei den „Midterms“ gewinnt, die nicht den Präsidenten stellt. Siegesgewiss hatte Kevin McCarthy bereits am Vorabend der Zwischenwahlen Interviews gegeben, in denen er ankündigte, Präsident Joe Biden vor sich hertreiben zu wollen.

Kurz vor zwei Uhr in der Nacht hatte noch kein Fernsehsender das Ergebnis der Wahlen zum Repräsentantenhaus projiziert. Im Gegenteil erklärten die Moderatoren den Zuschauern, warum in der Nacht nicht mit einer Entscheidung zu rechnen sei. Das liegt an vielen Kopf-an-Kopf-Rennen in umkämpften Wahlbezirken und unerwarteten Verlusten der Republikaner in sicher geglaubten Rennen.

McCarthy preschte einmal mehr vor und erklärte, für ihn sei klar, „dass wir das Haus zurückgewinnen“. Dafür bräuchten die Republikaner 218 Sitze. Nach Stand der Auszählung in der Nacht sagten die Modelle 219 +/- 13 Sitze voraus. Womit weiterhin die Möglichkeit bestand, dass die Demokraten ihre Mehrheit verteidigen. Eine Möglichkeit, die der Führer der Republikaner im Repräsentantenhaus in seiner kurzen Ansprache ausschließt. „Morgen früh werden wir in der Mehrheit und Nancy Pelosi und er Minderheit sein.“

Die amtierende Speakerin erklärte, ihre Partei habe „die Erwartungen über das ganze Land verteilt weit übertroffen“. Es müsse nun „jede Stimme gezählt werden.“ Wegen der komplizierten Regeln in einigen Bundesstaaten kann das Ergebnis auf sich warten lassen. Sollte es an einer Handvoll Rennen in Kalifornien hängen, könnte es Tage dauern, bis Klarheit besteht.

Denkzettel für MAGA-Kandidaten

Der Grund für das unerwartet schwache Abschneiden der Republikaner im Repräsentantenhaus hat wie im Senat mit schwachen oder extremen „Make-America-Great-Again“-Kandidaten zu tun.

In Michigan beispielsweise schlug Hillary Scholten den von Trump unterstützten Anhänger der „großen Lüge“ von den gestohlenen Wahlen, John Gibbs. In Ohio musste sich in einem gewöhnlich sicheren Wahlbezirk Trump-Kandidat Steve Chabot dem Demokraten Greg Landsman geschlagen geben. Und in Colorado lag die Waffennärrin und MAGA-Enthusiastin Lauren Boebert hinter dem Demokraten Adam Frisch zurück. Drei von Dutzenden Beispielen.

Die Verschwörungstheoretikerin Mayra Flores, die in Texas antrat und verlor, sagte etwas Wahres, als sie tweetete: „Die rote Welle ist nicht gekommen. Republikaner und Unabhängige sind zu Hause geblieben.“ Umso mehr Frauen und Jungwähler beteiligten sich an den Midterms, die in großer Zahl ihre Stimme abgaben. Während Inflation laut Nachwahlumfragen die meisten Wähler bewegte, spielte auch der Zugang zur straffreien Abtreibung eine Rolle.

The RED WAVE did not happen. Republicans and Independents stayed home. DO NOT COMPLAIN ABOUT THE RESULTS IF YOU DID NOT DO YOUR PART! — Mayra Flores (@MayraFlores2022) November 9, 2022

Von Vermont über Kentucky, Michigan und Montana bis hin nach Kalifornien zeichneten sich Mehrheiten bei Referenden ab, die darauf abzielten den Zugang zu straffreien Schwangerschaftsabbrüchen zu sichern. Das dürfte Kandidatinnen wie den Gouverneurinnen Gretchen Whitmer in Michigan und Kathy Hochul in New York bei ihrer Wiederwahl geholfen haben. In Maryland schrieb Wes Moore Geschichte, der als erster Afroamerikaner in die Gouverneursvilla gewählt worden ist.

Von Trump war in der Wahlnacht nicht viel zu hören. Der Ex-Präsident, der in Erwartung einer „roten Welle“ kurz nach den Midterms seine erneute Kandidatur für das Weiße Haus ankündigen wollte, registrierte dafür aufmerksam, was sein Rivale Ron DeSantis in Tampa machte. Der feierte mit fast 60 Prozent der Stimmen einen überwältigenden Sieg im Sonnenstaat.