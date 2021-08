Corona-Pandemie : Reisen nach Spanien und Teile Griechenlands werden komplizierter

Fluggäste mit dem Reiseziel Mallorca stehen im Flughafen Hannover-Langenhagen am Check-in. Wer ab Montag nach Spanien einreist, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Update Madrid/Berlin Spanien erschwert ab Montag die Einreise aus Deutschland für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene. Die Bundesregierung hat indes die griechischen Urlaubsinseln zu Risikogebieten erklärt.

Ab dem 23. August werde ganz Deutschland aufgrund der steigenden Infektionszahlen zum Coronavirus -Risikogebiet erklärt, teilte das spanische Gesundheitsministerium in Madrid am Freitag mit. Diese Neueinstufung gilt zunächst für sieben Tage.

Wenn Reisende aus Deutschland in Spanien Gebiete besuchen, die auf der deutschen Liste der Hochrisikogebiete stehen, wie etwa Madrid oder die Balearen mit Mallorca, müssen sie bei der Rückkehr in die Heimat zehn Tage in Quarantäne. Diese kann frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test beendet werden.