Expertengespräch : „Putin ist heute ein Paria, weltweit nahezu vollständig isoliert“

Auf der weltpolitischen Bühne zu Hause: Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, hier mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Foto: dpa/Annegret Hilse

Interview München Der neue Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, spricht im Interview mit Holger Möhle über den Krieg in der Ukraine, den möglichen Einsatz von Massenvernichtungswaffen und den Ausschluss Russlands aus der G20.

Herr Heusgen, trauen Sie Wladimir Putin ein Ende des Krieges zu, ohne dass er die gesamte Ukraine zerstört und unter russische Flagge gesetzt hat?

Christoph Heusgen: Leider ist Putin alles zuzutrauen. Wir haben in Syrien gesehen, wie er Machthaber Baschar al-Assad beim Einsatz von Chemiewaffen gedeckt hat. Kaum jemand kann derzeit wissen, was Putin wirklich denkt. Er dürfte allerdings von einer völlig anderen Entwicklung des von ihm angezettelten Angriffskrieges ausgegangen sein. Den schnellen militärischen Sieg hat er jedenfalls nicht erreicht. Er sieht sich vielmehr mit einem militärisch sehr starken Gegner konfrontiert. Und er ist auf eine Nation gestoßen, in der die Bürger zusammenhalten. Das macht die Ukraine stark.

Auf dem Landweg stockt der Vormarsch. Die Zeit drängt, weil die Sanktionen wirken. Beschleunigt Putin den Krieg durch den Einsatz von Massenvernichtungswaffen?

Heusgen: Wir sehen ja schon jetzt, weil er militärisch nicht vorankommt, wie er immer wahlloser zivile Ziele bombardieren lässt: Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, Wohnblocks. Das sind furchtbare Kriegsverbrechen. Schon aus dem Syrien-Krieg wissen wir, dass er vor nichts zurückschreckt. Er hat Chemiewaffen und Nervengift gegen russische Dissidenten wie Sergej Skripal und Alexej Nawalny eingesetzt. Wenn wir uns die Zerstörung der Städte Grosny und Aleppo ansehen, müssen wir in der Ukraine das Schlimmste befürchten.

Wenn Putin biologische oder chemische Waffen einsetzt, kann sich die Nato dann noch zurückhalten?

Heusgen: Ich möchte nicht spekulieren. Die Geschlossenheit des Westens ist groß. Und das gibt uns Stärke. Wir müssen alle Sanktionen wasserdicht machen und die Ukraine auch mit schweren Waffen unterstützen. Ich halte es aber unverändert für richtig, dass die Nato als Bündnis nicht in diesen Krieg eingreift. Wir dürfen keinen dritten Weltkrieg riskieren. Wladimir Putin hat sich international ins Abseits manövriert. Es ist schwer zu kalkulieren, wie er jetzt aus dieser Situation wieder herauskommt.

Kämpft Putin gerade auch um sein eigenes Überleben?

Heusgen: Hauptmotivation für Putins Politik in den vergangenen Jahren war und ist sein eigenes politisches Überleben. Er hat ja mitbekommen, wie in Armenien, Georgien, Moldawien, Weißrussland, der Ukraine und zuletzt in Kasachstan die Regierungen der postsowjetischen Welt weggespült wurden oder Massenprotesten ausgesetzt waren. Genau davor hat Putin Angst: Vor der Kraft der Bürger, die sich nach Freiheit und einem Ende von Willkür und Korruption sehnen. Deswegen hat er in den vergangenen Jahren systematisch die Opposition unterdrückt, die Pressefreiheit eingeschränkt und Nicht-Regierungsorganisationen verboten. Vor allem hat er, wie bei Diktatoren üblich, zum Instrument des Nationalismus gegriffen. Leider hat er die russische Gesellschaft derart indoktriniert, dass er gegenwärtig keinen Volksaufstand zu befürchten hat. Er hat sein Land noch fest im Griff.

Wie gefährdet ist das kleine Moldawien derzeit?

Heusgen: Ich möchte die großartige, demokratische Präsidentin Maia Sandu hervorheben, die in einem der ärmsten Länder Europas Hunderttausende Flüchtlinge aufnimmt. Außenministerin Annalena Baerbock hat der Republik Moldau richtigerweise die Unterstützung Deutschlands versichert. Putin wird in der derzeitigen Situation, in der er militärisch in der Defensive ist, wohl kaum eine weitere militärische Front eröffnen.

Welche Sanktionen könnten noch kommen? Ist Deutschland entschlossen genug?

Heusgen: Schon die bislang beschlossenen Sanktionen sind massiv und wirken sich stark auf die russische Wirtschaft und Gesellschaft aus. Allein die Einschränkung des Zahlungsverkehrs zwingt Putin zu verzweifelten Maßnahmen, etwa, dass er von sogenannten unfreundlichen Staaten wie Deutschland verlangt, diese sollten für russisches Gas und Öl mit Rubel bezahlen. Ich bin im Gegenzug dafür, Teile des Geldes für russisches Gas auf ein Treuhandkonto zu legen, um Mittel für den Wiederaufbau der Ukraine bereitzuhalten.

Bräuchte es den Mut, Gas und Öl aus Russland ganz abzubestellen?

Heusgen: Wir sollten differenziert vorgehen. Überall dort, wo Deutschland Gas und Öl woanders auf dem Weltmarkt kaufen kann als von Russland, sollten wir es tun. Wenn wir den Import von russischem Erdöl ganz einstellen könnten, wäre dies schon hervorragend.

Bislang ist noch nicht einmal klar, welche Waffen aus Deutschland in der Ukraine angekommen sind. Ist das nicht viel zu wenig?

Heusgen: Ich kann nachvollziehen, dass Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht nicht im Einzelnen sagt, welche Waffen woher kommen und wohin sie in die Ukraine gehen. Wichtig ist doch, dass wir liefern. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat jetzt insgesamt eine Milliarde Euro für Waffenhilfe an die Ukraine zugesagt. Aus welchem Land die Waffen dann letztendlich kommen, ist zweitrangig. Die EU handelt als Einheit. Das ist wichtig.

Ist Russland in der G20 noch tragbar?

Heusgen: Putin hat sich 2014 mit der Annexion der Halbinsel Krim aus den G8 gebombt. Russland ist in der Welt isoliert. Jetzt steht die Mitgliedschaft der G20 in Frage. Ich bin der Meinung, Russland sollte nach dem von ihm begangenen Zivilisationsbruch ausgeschlossen werden. Allerdings wird das wegen der erforderlichen Einstimmigkeit schwierig werden. China ist Mitglied der G20 und dürfte gegen einen solchen Ausschluss Russlands stimmen.

Muss Putin als Kriegsverbrecher angeklagt werden?

Heusgen: Was unter Putins Befehl in der Ukraine angerichtet wird, sind Kriegsverbrechen. Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt und sollte Putin anklagen. Wenn wir ihn straffrei davonkommen ließen, wäre dies ein verheerendes Signal an die Millionen Opfer seiner barbarischen Aggression. Es würde auch dem Völkerrecht schaden. Kriegsverbrecher müssen wissen: Sie kommen nicht straffrei davon, müssen hinter Gitter. Milosevic hat diese Erfahrung schon gemacht.

Ist für Sie eine Situation vorstellbar, dass ein deutscher Bundeskanzler Putin in Deutschland wieder zu Gast hat – oder ist es damit vorbei?

Heusgen: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein deutscher Bundeskanzler Präsident Putin noch einmal in Deutschland empfängt und ihm die Hand schüttelt. Putin hat einen Zivilisationsbruch begangen, den ersten in der Mitte Europas nach Hitler im Zweiten Weltkrieg: einen Überfall auf ein anderes Land ohne jede völkerrechtliche Grundlage. Putin ist heute ein Paria, weltweit nahezu vollständig isoliert. Er wird noch von Alexander Lukaschenko in Weißrussland, von Kim Jong-un in Nordkorea und von Baschar al-Assad in Syrien unterstützt. Was für eine Gesellschaft!

Auf welche Dauer des Krieges stellen Sie sich ein?