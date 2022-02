Kardinal Marx : Priester sollten heiraten dürfen

Land hält an Verfahren fest : Alle Termine zum Kirchenaustritt in wenigen Stunden weg Am Amtsgericht Aachen waren am Dienstag in wenigen Stunden alle Termine zum Kirchenaustritt im April vergeben. In Düren ist das am Mittwochmorgen der Fall. Warum hält NRW als eines von wenigen Bundesländern an diesem Verfahren fest?