Koalitionsgespräche : Krischer und Nietan sitzen am Verhandlungstisch zur Ampel

Der Aachener Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer (Grüne, l.) und der Dürener Dietmar Nietan (SPD) sitzen mit am Verhandlungstisch bei den Koalitionsgesprächen in Berlin. Foto: ZVA/Krömer/DPA

Aachen Am Donnerstag beginnen die Koalitionsgespräche von SPD, Grünen und FDP. Der Aachener Oliver Krischer (Grüne) und der Dürener Dietmar Nietan (SPD) sitzen mit am Verhandlungstisch. Krischer verhandelt an entscheidender Stelle.