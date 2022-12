Ehemaliger US-Botschafter John Kornblum : „Ohne die USA stünden die Russen jetzt in Polen“

„Wir wollten Russland zum Freund haben“: John Kornblum, ehemaliger US-Botschafter in Berlin. Foto: Wolfgang Borrs/NDR/dpa/Wolfgang Borrs

Interview Aachen Deutschlands Blick auf die Welt war in der Vergangenheit naiv, sagt der ehemalige US-Botschafter John Kornblum. Ein Gespräch über Europas Schwächen, die Stärke des Westens und Joe Bidens mögliche zweite Amtszeit.

Herr Kornblum, wir erleben seit dem Ukraine-Krieg eine Renaissance der transatlantischen Beziehungen. Aber wie belastbar ist das Verhältnis, und wie abhängig von einzelnen Akteuren wie US-Präsident Joe Biden?

John Kornblum: Das Verhältnis zwischen Europa und den USA ist eigentlich endlos belastbar. Denn es ist mehr als eine Beziehung, es ist eine organisch gewachsene Gemeinschaft, so wie eine Familie – auch da gibt es gute und weniger gute Zeiten. Die Europäer haben das bloß noch nicht ganz verstanden.

Was genau haben wir da nicht verstanden?

Kornblum: Die Europäer glauben, ihre Zukunft sei ein unabhängiges, vereintes Europa. Aber diese Zeiten sind vorbei. Wir leben heute alle in einer riesigen demokratischen Gemeinschaft, von Estland an der einen Seite Russlands bis Alaska an der anderen. Das ist die neue globale Realität. Was allerdings nicht endlos belastbar ist, ist die konkrete Zusammenarbeit von Regierungen. Aber auch die ist inzwischen besser geworden, weil Amerika wieder seine Führungsrolle angenommen hat.

Während der Präsidentschaft von Barack Obama sah es so aus, als ob der indopazifische Raum für die USA inzwischen wichtiger ist als die Beziehungen zu Europa. Haben sich die Prioritäten für Washington durch Putins Krieg nun wieder geändert?

Kornblum: Das ist ein typisches Beispiel für Europas Selbstbeschäftigung. Die zweitwichtigste Macht in der Welt ist China. Jeder US-Präsident würde fahrlässig handeln, wenn er kein besonderes Augenmerk auf China legen würde. Das heißt nun aber nicht, dass man die Beziehungen zu Europa zwangsläufig vernachlässigt. Gerade die Obama-Administration hat sich sehr bemüht, die transatlantischen Handelsbeziehungen zu verbessern. Aber das TTIP-Abkommen ist bekanntlich nicht an den USA, sondern vor allem an Deutschland gescheitert.

Nach Donald Trumps „America first“ blickt die US-Außenpolitik unter Biden wieder verstärkt nach Europa. Tragen die Amerikaner das mehrheitlich mit?

Kornblum: Die Globalisierung spielt in den USA eine große Rolle. Viele Bürger sahen und sehen in der wachsenden Abhängigkeit von internationalen Lieferketten eine unmittelbare Bedrohung. Aber entscheidender ist etwas anderes: Die Amerikaner müssen, wie jetzt beim Ukraine-Krieg, nicht nur wieder die Führung übernehmen, sondern dürfen auch noch die Rechnung dafür bezahlen – und sich zum Dank von manchen Europäern anhören, was für schlechte Menschen sie doch seien. Jetzt, wo die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, wird die Kritik an dieser Haltung lauter werden.

Wird sich durch die neue Mehrheit im Kongress auch etwas an der Unterstützung der Ukraine ändern?

Kornblum: Ich glaube nicht. Aber wir werden eine neue Debatte über die Kosten dieser Hilfe sehen. Da erwarten die USA mehr von den Europäern. Was man nicht verstanden hat in Amerika war die Debatte über die „Zeitenwende“, die Kanzler Scholz ausgerufen hat.

Was ist daran nicht zu verstehen?

Kornblum: Gegenfrage: Warum ist es in Deutschland eigentlich so schwierig zu verstehen, dass man für die eigene Sicherheit mehr Geld ausgeben muss?

Aber die Ampel reagiert mit einem 100 Milliarden Euro schweren Rüstungspaket auf die russische Aggression. Das ist ziemlich viel Geld.

Kornblum: Aber bisher nur eine Ankündigung, mehr nicht. Und ausgerechnet in der Partei des Bundeskanzlers gibt es eine erregte Diskussion über eben dieses Rüstungsprogramm. Uns Amerikaner irritiert diese Art von Debatten. Die USA haben innerhalb eines halben Jahres viele Milliarden Dollar für Waffenlieferungen an die Ukraine aufgewendet. Das ist der Unterschied zu Europa: Wenn wir etwas wollen, dann machen wir es.

Wenn die USA nach dem russischen Überfall auf die Ukraine nicht sofort gehandelt hätten, sagen Sie, stünden die russischen Truppen jetzt in Polen. Ist das angesichts der militärischen Fehlschläge der russischen Armee nicht arg übertrieben?

Kornblum: Das ist eher untertrieben. Wenn Putin gesehen hätte, dass es keine Reaktion der USA gibt, wäre er mit Sicherheit noch weiter gegangen. Vielleicht wären die Russen an ihrer militärischen Inkompetenz gescheitert, vielleicht hätten sie sich eine blutige Nase geholt, aber sie hätten es probiert. Wenn nicht in Polen, dann im Baltikum.

Wie soll man umgehen mit Moskau, wenn eines Tages die Waffen schweigen?

Kornblum: Das ist ein großes Thema, über das im Moment viel nachgedacht und geschrieben wird. Ob mit oder ohne Putin: Russland wird immer da sein – und ein sehr kompliziertes Land bleiben. Das zeigte sich übrigens schon 1996. Damals gab es zwar starke Bemühungen der USA, mit Moskau eine echte Partnerschaft aufzubauen. Aber uns war klar, dass sich der Charakter des Landes nicht grundlegend verändern würde. Leider haben wir recht behalten.

Putin rechtfertigt seinen Einmarsch in die Ukraine nicht zuletzt mit der vermeintlichen Einkreisung Russlands durch die Nato. Auch in Deutschland sehen das manche so.

Kornblum: Das entspringt der russischen Psychologie. Genau aus diesem Grund hat der Westen Moskau in den neunziger Jahren allerlei Formen von Partnerschaften angeboten und Milliarden an Russland gezahlt: für Nahrungsmittel, Krankenhäuser, Straßen. Wir wollten nicht nur gute Nachbarn sein, wir wollten Russland zum Freund haben. Die USA hätten Moskau auf längere Sicht sogar die Mitgliedschaft in der Nato angeboten. Das aber haben die Europäer verhindert.

Warum?

Kornblum: Dann hätte man Russland auch einen EU-Beitritt anbieten müssen, hieß es damals. Das wollte man nicht.

Sie sagen: Die EU als politisches Gebilde wird auf Dauer so nicht funktionieren. Warum sind Sie da so skeptisch?

Kornblum: In der Art, wie die EU durch die Römischen Verträge, durch die Verträge von Maastricht und Lissabon konstruiert ist, ist sie zu einer aktiveren Innen- und Außenpolitik nicht in der Lage. Aber es muss keinen neuen Vertrag für die Union geben, sondern eine organische Weiterentwicklung. Oder um es mit einer Zeile aus Haydns „Schöpfung“ zu sagen: „Verwirrung weicht, und Ordnung keimt empor.“

Verwirrung? Steht es wirklich so schlimm um Europa?

Kornblum: Ja. Deutschland ist zwar das logistische Zentrum Europas, aber es ist immer noch nicht möglich, einen Güterzug durchgehend von Frankfurt nach Paris fahren zu lassen, weil an der Grenze die Lok und das Personal gewechselt werden muss. Nicht einmal die Eisenbahn hat man in fast 70 Jahren EG und EU vereinigen können! Auch grenzüberschreitende Investitionen sind sehr schwierig. Ich könnte viele andere Beispiele nennen.

Welche Rolle kann, sollte Deutschland in Europa spielen?

Kornblum: Deutschland wird das Zentrum sein – aber nicht als Mittelmacht, sondern als Teil einer viel größeren westlichen Macht und Wertegemeinschaft. Die Europäer denken nach wie vor in den Landkarten der Vergangenheit. Dabei sollten sie den Blick weiten und erkennen, dass sie Teil einer erfolgreichen westlichen Gemeinschaft mit fast einer Milliarde Menschen sind.

Sie kritisieren, Deutschland habe in den letzten 40 Jahren die Friedensdividende fast komplett in die Wirtschaft gesteckt. War das naiv?

Kornblum: Natürlich. Ein Land von über 82 Millionen Menschen vernachlässigt die Verteidigung und überlässt den militärischen Schutz den Vereinigten Staaten, einem Partner, der nicht in jedem Fall dieselben Interessen vertritt. Das ist nicht nur naiv, das ist fahrlässig.

Mit dem Krieg in der Ukraine ist auch die Idee einer europäischen Armee zurück. Braucht Europa einen eigenen Verteidigungspfeiler neben der Nato?

Kornblum: Auf keinen Fall! Das wäre ein Alptraum. Wir haben 1996 vorgeschlagen, die konventionellen Teile von Nato und EU zu verschmelzen. Aber die Franzosen bekamen plötzlich kalte Füße, und Bundeskanzler Helmut Kohl stand am Ende nicht zu seinem Wort, das Vorhaben auch gegen Frankreich umzusetzen. Also wurde nichts daraus.

Die Demokratien in aller Welt geraten zunehmend unter Druck, Autokratien sind auf dem Vormarsch. Teilen Sie den Eindruck?

Kornblum: Nein. Europäer neigen dazu, die Dinge negativ zu sehen, das hat vielleicht mit ihrer Geschichte zu tun. Vor den Kongresswahlen in den USA waren die Sorgen groß, dass es zu Gewalt, ja einem Kollaps der Demokratie in den USA kommen könnte. Das Gegenteil ist der Fall: Die Wahlen sind reibungslos und ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Aber wir müssen sehr wachsam bleiben. Das Beispiel Trump hat gezeigt, was auch in einer so stabilen Demokratie wie Amerika passieren kann.

Über die erneute Kandidatur von Donald Trump als US-Präsident ist John Kornblum nicht überrascht. Foto: dpa/Andrew Harnik

Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock ist angetreten, um eine wertegeleitete Außenpolitik zu betreiben – was ist das heute noch wert?

Kornblum: Auch den Amerikanern wird oft der Vorwurf einer zu moralischen Außenpolitik gemacht. Werte und demokratisches Handeln müssen aber immer das Fundament unserer Politik sein. Nur muss man aufpassen, nicht zum Moralapostel zu werden.

Wie meinen Sie das?

Kornblum: Der ehemalige US-Präsident George W. Bush und seine tragischen Kriege im Irak und Afghanistan sind ein gutes Beispiel. Er wollte die westliche Werte mit Waffengewalt in alle Welt exportieren. Das ist gründlich schiefgegangen.

Noch einmal zu Trump: Was haben Sie gedacht, als er seine erneute Kandidatur angekündigt hat?

Kornblum: Das war zu erwarten. Trump hat viele juristische Probleme und hofft darauf, sich durch eine Kandidatur etwas Luft zu verschaffen. Spannender wird sein, wie die Republikaner reagieren. Sogar diejenigen, die ihn selbst noch nach dem Sturm auf das Kapitol unterstützt haben, wenden sich nun von ihm ab.

Und Joe Biden – geht er 2024 noch einmal ins Rennen?

Kornblum: Zumindest wird er das möglichst lange verheimlichen. Er möchte ja nicht als „lahme Ente“ im Amt enden. Ob er wirklich noch einmal antritt, hängt auch von den Alternativen innerhalb der Demokraten ab. Im Moment ist jedenfalls niemand in Sicht, der die richtige Mischung aus Charme, Kompetenz und Anziehungskraft hat.