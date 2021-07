Änderung der Corona-Schutzverordnung : Neue Regeln zur Corona-Warnstufen sorgen für Kritik

Düsseldorf Eine geänderte und vom Gesundheitsministerium nicht angekündigte Regel in der Corona-Schutzverordnung sorgt am Mittwoch für Verwirrung. Kritik kommt von der SPD.

In zahlreichen Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens steigt mit den Infektionszahlen auch die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an. Für die Städteregion Aachen, den Kreis Düren und den Kreis Heinsberg gilt derzeit die Inzidenzstufe 1, bei der eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 10, aber höchstens 35 vorliegt.

Bislang war es so, dass die nächsthöhere Inzidenzstufe galt, sobald der jeweilige Grenzwert drei Tage lang überschritten wurde. Dies ist nach der aktuellen Fassung der Corona-Schutzverordnung vom 27. Juli nicht mehr der Fall. Demnach soll der Grenzwert an acht aufeinanderfolgenden Tagen maßgebend für die neue Zuordnung sein. Das gilt für alle Stufen. „Nur wenn ein nicht lokal begrenzter und dynamischer Anstieg vorliegt, kann das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales diese Frist [...] auf bis zu drei Tage verkürzen“, heißt es in der Corona-Schutzverordnung. Dass die Landesregierung diese Änderung nicht angekündigt hat, sorgt in Solingen für Kritik aus Reihen der SPD.