Taktisches Atomwaffenarsenal der USA : Modernisierung der Atomwaffen in Büchel noch in diesem Jahr

Ein Tornado-Kampfflugzeug vom Luftwaffengeschwader 33 aus Nörvenich (Archivfoto). Foto: dpa/Rainer Jensen

Aachen Die neuen B61-12-Bomben sollen laut Medienberichten bereits Ende dieses Jahres eintreffen. Unter anderem im belgischen Kleine-Brogel, in Volkel in den Niederlanden und in der Eifel.

Von Heiner Hautermans​

Die Modernisierung der US-Atomwaffen in Europa soll schneller als geplant erfolgen, dies meldet die US-amerikanische Nachrichtenseite Politico. Demnach werden die neuen B61-12-Bomben bereits Ende dieses Jahres eintreffen, unter anderem im belgischen Kleine-Brogel, in Volkel in den Niederlanden und in Büchel in der Eifel. Die Standorte liegen in einem Radius von 80 bis 160 Kilometern von Aachen entfernt. Die Vereinigten Staaten haben die Stationierung neuer taktischer Atomwaffen in Europa seit langem geplant.

Aus einer diplomatischen Note, die der Nachrichtenseite Politico vorliegt, geht hervor, dass die Amerikaner ihre Nato-Verbündeten Anfang des Monats darüber informiert haben. Dies geschah bei einem Treffen der Verteidigungsminister hinter verschlossenen Türen in Brüssel, nur wenige Tage vor Beginn der jährlichen Atomwaffenübung Steadfast Noon. Die Amerikaner kündigten bei dem Treffen an, dass die modernisierten B61-12-Bomben nicht im Jahr 2023, sondern bereits im Dezember dieses Jahres eintreffen werden, wie mehrere europäische Zeitungen berichten, darunter „De Limburger“.

Die Vereinigten Staaten arbeiten seit Jahren an der Erneuerung ihres taktischen Atomwaffenarsenals. Die Modernisierung der schätzungsweise 400 B61-Atombomben wird zehn Milliarden Dollar kosten. Die meisten davon sind für die strategische US-Bomberflotte bestimmt, insbesondere für die B-2- und B-21-Bomber.

Etwa 100 der neuen Atomwaffen werden in Europa stationiert, und zwar an den sechs Stützpunkten, in denen sich bereits Atomwaffen befinden. Es handelt sich um Kleine-Brogel in Belgien, Volkel in den Niederlanden, Büchel in Deutschland, Aviano und Ghedi in Italien und Incirlik in der Türkei.

Die neuen Waffen sollen ältere Atomwaffen vom Typ B61-3 und B61-4 ersetzen. Dabei handelt es sich um Freifallbomben, die von Flugzeugen abgeworfen werden. Mit ihrem beweglichen und lenkbaren Leitwerk ist die B61-12 wesentlich präziser als die älteren Typen und benötigt keinen Fallschirm mehr. Die Waffe kann auch in ihrer Sprengkraft eingestellt werden, die den Berichten zufolge von 0,3 bis 50 Kilotonnen reicht. Die Atombombe auf Hiroshima hatte eine Sprengkraft von etwa 13 Kilotonnen.

In einer Reaktion gegenüber Politico teilte das Pentagon mit, dass die Erneuerung notwendig sei, um das Atomwaffenarsenal auf dem neuesten Stand und sicher zu halten. Brigadegeneral Patrick Ryder, Sprecher des Pentagon: „Dieser Austausch steht in keinem Zusammenhang mit den Ereignissen in der Ukraine und wurde dadurch nicht beschleunigt."

Die rund 40 Kampfflugzeuge aus Büchel rücken vorübergehend noch näher an Aachen heran, ins rund 45 Kilometer entfernte Nörvenich im Kreis Düren: Die geplante Grundsanierung der Start- und Landebahn des Militärflugplatzes nahe Cochem an der Mosel wird laut dem Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr voraussichtlich im Februar 2026 abgeschlossen sein.