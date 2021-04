Machtkampf in der Union : Der Verzicht als Kriegserklärung

Der Machtkampf zwischen Armin Laschet (r.) und Markus Söder ist beendet - aber er wird lange nachhallen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Aachen/Berlin/München Der CDU-Vorsitzende greift zu. Der CSU-Chef akzeptiert das. Damit ist die Kanzlerkandidatenfrage beantwortet. Was bleibt, sind viel Unruhe und viele Fragen nach der Zukunft der Union und nach demokratischen Spielregeln.

Das Dumme an der Sache ist, dass dieses Ränkespiel feinster Sorte weitgehend hinter den Kulissen abgelaufen ist und die beiden, die darüber erzählen könnten, so tun, als hätten sie gemeinsam die ganze Zeit Topflappen gehäkelt. Tatsächlich hat großes Drama stattgefunden – zwischen CDU und CSU, vor allem auch in der CDU und weit über die Union hinaus um Grundsätze und Spielregeln der Demokratie.

Der Machtkampf: Es gibt gute Gründe dafür, den Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder als einen, wenn auch harten und intriganten, so doch völlig normalen Wettstreit zu betrachten. Schließlich geht es um das mächtigste Amt der Republik; das lässt sich nicht mit Zimperlichkeiten austragen. Angesichts der Pandemie und der von ihr verursachten Schutzmaßnahmen empfanden viele Menschen es aber als unpassend und verantwortungslos, dass in Tagen, da es erneut um folgenreiche Entscheidungen in der Corona-Krise geht, die Union um sich selbst kreist.

Dass der Streit eskalierte, hat hauptsächlich zwei Gründe: Erstens: Söder ist ein skrupelloser und hochbegabter Pokerspieler. Zweitens: Laschet hat ihn in der Kanzlerkandidatenfrage zu lange gewähren lassen. Beides ist dazu angetan, festgefügte Einschätzungen zu bestätigen, wonach Söder zu brutal und Laschet zu harmlos ist; auch wenn der Aachener gerade bewiesen hat, wie stark sein Nervenkostüm ist.

Der „Sieger“: Armin Pyrrhus Laschet. Vielleicht ist der Aachener sogar noch mehr Pyrrhus als jener antike König von Epeiros selbst, der eine Schlacht gewann, aber im Krieg nicht obsiegte und von dem der Ausspruch überliefert ist: „Noch so ein Sieg, und wir sind verloren.“ Wann ist jemals ein Kanzlerkandidat mit derartigem Ballast, solch miesen demoskopischen Werten und solchen Zweifeln an seiner Tauglichkeit in eine Bundestagswahl gegangen?

Um sein Wahlziel zu erreichen, muss ein Spitzenkandidat von der Basis getragen werden. Er kann fünf Monate vor der Wahl keine Zeit damit vertun, jene, die in den Kreisverbänden den Wahlkampf gestalten müssen, für sich einzunehmen und zu motivieren. Das muss Laschet nun aber. Selbst Julia Klöckner (Landeschefin in Rheinland-Pfalz) und Daniel Günther (Ministerpräsident von Schleswig-Holstein), die fest auf Laschets Seite stehen, wissen von Widerstand gegen den CDU-Chef in ihren Kreisverbänden zu berichten.

Der Verlierer: Geschickt mobilisierte der „Kandidat der Herzen“ (O-Ton CSU) mit pausenlosen Hinweisen auf Umfragewerte ganze CDU-Landesverbände und -vereinigungen gegen ihren eigenen Vorsitzenden. Er überließ am Montagmittag scheinbar generös die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten dem CDU-Bundesvorstand, den er tagelang unter Druck gesetzt und vor sich her getrieben hatte.

Zuletzt gab sich der CSU-Chef als personifizierte Demut: Die kleine Schwester müsse sich immer der größeren fügen. Zuvor hatte er Unterschriften in der CDU/CSU-Fraktion sammeln lassen, mit denen eine Abstimmung dort erzwungen werden sollte. Söder sah da die Mehrheit auf seiner Seite.

Am Dienstag dankte er aus München ausdrücklich den „vielen mutigen Abgeordneten, die entgegen normaler Parteisolidarität sehr offen gesagt haben, was sie schätzen“. Er dankte ausdrücklich „nahezu allen Ministerpräsidenten“ sowie den „Jungen, Modernen und Zukunftsorientierten“ in der CDU für deren Unterstützung – eine als Verzichtserklärung notdürftig getarnte Kriegserklärung. Söder verlangt einen hohen Preis dafür, dass er aufgibt – einen sehr hohen Preis. Er und Laschet denken gegenseitig nur das Schlechteste voneinander.

Die „Union“: Es mögen nur Sekundärtugenden sein – häufig missachtet, nicht selten verachtet: Disziplin, Anstand, Solidarität, Rücksicht, Redlichkeit und Verlässlichkeit. CDU und CSU haben aber mit wechselndem Erfolg immer Wert darauf gelegt, dass diese Maßgaben mit ihnen – mit der Union – verbunden werden. Nun liegen sie zertrampelt auf dem Schlachtfeld. Niemand in beiden Parteien dürfte sich derzeit trauen, das Wort Union in den Mund zu nehmen. Söder aber spricht am Dienstag von „Anstand und Stil“ als „Grundprinzip der Gemeinsamkeit“. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nennt die Zusammenarbeit „gut, fair und vertrauensvoll“. Wenn das, was hässlich ist, schöngeredet wird, besteht die Gefahr, dass sich das Publikum abwendet.

CDU und CSU sind heute wieder so gespalten wie zu Zeiten von Helmut Kohl und Franz Josef Strauß Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre. Strauß war noch rabiater als Söder. „Kohl wird nie Kanzler werden, er ist total unfähig. Ihm fehlen die charakterlichen, die geistigen und die politischen Voraussetzungen. Ihm fehlt alles dafür“, sagte er über den CDU-Chef, der wenige Jahre später Helmut Schmidt folgte. Strauß tobte damals umso mehr, als Kohl ihm zu verstehen gegeben hatte, wer von beiden im Zweifelsfall der mächtigere und handlungsfähigere ist.

Wenn Laschet sich des Rückhalts seiner eigenen Partei sicher sein könnte, müsste er Söder ähnlich deutlich vor Augen führen, wer groß und wer klein ist.

Die Basis: Viele in der CDU trauen Laschet nicht zu, was er anstrebt. Wie kann der Wahlerfolg gelingen, wenn so viele CDU-Mitglieder – vor allem in den ostdeutschen Landesverbänden – mit geballter Faust in der Tasche Plakate kleben sollen? Von einer „Entscheidung gegen die CDU-Basis“ sprach gestern der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Christian Hirte. In Sachsen-Anhalt wird am 6. Juni der Landtag gewählt. Der dortige Ministerpräsident Reiner Haseloff verweist auf klare Pro-Söder-Stimmung in der CDU dort. Kann, darf Laschet dort im Mai gar nicht auftauchen? Es wäre eine paradoxe Situation.

Als Söder am Dienstag das CDU-Votum öffentlich akzeptierte, ließ er die Gelegenheit nicht aus, erneut „unglaublich viel Zuspruch . . . überall aus Deutschland“ zu erwähnen. Söder hat sich im Wettkampf mit Laschet als Volkstribun, als Mann der Basis inszeniert, den Gremienzuständigkeiten eher wenig interessieren. Es ist der angeblich basisnahe Anti-Establishment-Kurs, den auch Friedrich Merz schon in seinem Ringen mit Laschet um den CDU-Vorsitz gesteuert hat.

Die Fraktion: Dort gab es nach einer ganzen Reihe von Einschätzungen bis zuletzt eine Mehrheit für Söder. Und der Chef der CSU-Landesgruppe zog gestern das Entscheidungsverfahren der CDU in Zweifel.

Der ewige Quertreiber Friedrich Merz wird als sicherer CDU-Kandidat im Sauerland wieder in den Bundestag einziehen und zusätzliche Unruhe in die Fraktion bringen. Er legte sich scheinbar für Laschet ins Zeug, indem er der CSU vorwarf, sie wolle den CDU-Vorsitzenden demontieren. Auf derart vergiftete Hilfe, die davon ausgeht, dass er demontagereif ist, kann Laschet verzichten. Merz bleibt ein unberechenbarer Faktor im CDU-Machtgefüge. Und die vom zweiten Rivalen Norbert Röttgen nach der Vorsitzenden-Wahl versprochene unbedingte Loyalität zu Laschet ist offensichtlich längst aufgebraucht.

Die Demokratie: Es ist kein Zufall, dass Söder wie Laschet in ihren Statements am Dienstag über den Wert der repräsentativen Demokratie gesprochen haben. Söder hat mit demoskopisch ermittelten Stimmungen, vagen Äußerungen und dem Ruf nach der Basis taktiert. Es würde in Europa zu politischen Eruptionen kommen, wenn das größte und mächtigste Land in der Mitte des Kontinents seine Politik zunehmend abhängig macht von angeblichen oder tatsächlichen Stimmungen an der Basis und deren Schwankungen.