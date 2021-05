Große Fortschritte innerhalb der EU : Impferfolg nährt Hoffnung auf Öffnung

Es geht voran: In Deutschland und auch in der Europäischen Union läuft die Impfkampagne auf Hochtouren. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin/Brüssel Die Impfkampagne nimmt weiter Fahrt auf, auch innerhalb der Europäischen Union. Beim Gipfel stimmen sich die Staats- und Regierungschefs über mögliche Öffnungsschritte ab.

Seit Beginn der Corona-Impfkampagne sind in Deutschland mehr als 45 Millionen Dosen verabreicht worden. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) (Stand: 10.05 Uhr) wurden am Montag 287.574 Menschen immunisiert, 158.451 davon bekamen nun ihren vollen Impfschutz.

Insgesamt sind den Angaben zufolge bisher 40,4 Prozent (33,6 Millionen) der Bevölkerung mindestens einmal und 14,3 Prozent (11,9 Millionen) vollständig geimpft. Ab 7. Juni soll die Impfpriorisierung in ganz Deutschland aufgehoben werden, in einigen Bundesländern auch schon etwas früher.

Rasche Fortschritte bei Corona-Impfungen nähren unterdessen auch innerhalb der EU die Hoffnung auf weitere baldige Lockerungen und unbeschwertes Reisen. Bis Ende Mai sollen 170 Millionen Europäer zumindest einmal geimpft sein - knapp die Hälfte der Erwachsenen in der Europäischen Union, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag beim EU-Gipfel in Brüssel berichtete. Die Impfstoffmenge soll innerhalb der nächsten Wochen in den verschiedenen Mitgliedsstaaten weiter kräftig zunehmen.