Karlspreis-Trägerinnen in Berlin : Ihr Kampf um Demokratie in Belarus geht unermüdlich weiter

Ein Zeichen der Solidarität mit inhaftierten Oppositionellen in Belarus beim Besuch der Karlspreis-Delegation mit den designierten Preisträgerinnen bei Staatsministerin Claudia Roth, von links: Thomas Prefi, Karlspreisstiftung, Jürgen Linden, Karlspreisdirektorium, Swetlana Tichanowskaja, Staatsministerin Claudia Roth (mit dem Foto von Maria Kalesnikava), deren Schwester Tatsiana Khomich, Veronica Tsepkalo und Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen. Foto: Karlspreisstiftung/Leonhard Simon

Update Berlin/Aachen Der Karlspreis 2022 geht an drei couragierte Frauen, die sich Machtmissbrauch und Gewalt widersetzen und für Demokratie in ihrem Heimatland Belarus kämpfen. In Berlin trafen sie mit einer Karlspreis-Delegation interessante Gesprächspartnerinnen.