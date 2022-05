Sonia Mikich, der Krieg und der Journalismus : „Ich habe Zweifel, ich will nachdenken dürfen“

Pazifisten gegen Bellizisten: Sonia Mikich „stört der hohe Ton der moralisch Empörten auf beiden Seiten“. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Interview Aachen/Köln Sonia Mikich war sechs Jahre lang ARD-Korrespondentin in Moskau. Sie hat Russland und die Menschen dort schätzen gelernt. Und nun der Überfall auf die Ukraine. Mikich spricht von ihrem Zorn und ihrer Hilflosigkeit angesichts des Kriegshorrors, warnt aber auch davor, Russland aufzugeben.

Frau Mikich, Sie haben von 1992 bis 1998 für die ARD aus Moskau berichtet. Wie intensiv verfolgen Sie heute die Geschehnisse in Russland und der Ukraine?

Sonia Mikich: So intensiv wie möglich. Fernsehen, Radio, Zeitungen, soziale Medien. Und ich spreche häufig mit meinen alten russischen Freunden.

Was macht das mit Ihnen?

Mikich Die Ereignisse und Gespräche der vergangenen Wochen haben mich natürlich stark aufgewühlt. Es ist eine Mischung aus Zorn und Hilflosigkeit.

Dabei sind Sie eine erfahrene Kriegsreporterin, waren in Tschetschenien und Afghanistan. Gelingt es Ihnen nicht, Bilder wie derzeit aus der Ukraine nur mit professioneller Distanz zu betrachten?

Mikich: Ich weiß genau, wie es den Menschen geht, die den Horror aufgenommen haben. Bei mir trat damals folgender Effekt auf: Ich war derart stark darauf fokussiert, Informationen zu sammeln, dass mir Gefahrenmomente oft erst viel später bewusst wurden. Ich musste während des Tschetschenien-Kriegs einmal einen grässlichen Bombenanschlag auf den Marktplatz von Grosny miterleben. Das war blutig und hochgefährlich. Angefangen zu zittern habe ich aber erst Tage danach, als ich nicht mehr in diesem Jagd-Modus war und nachdenken konnte. So ist es bei vielen Journalistinnen und Journalisten.

Macht es einen emotionalen Unterschied, ob man selbst über einen Krieg berichtet oder als Fernsehzuschauer sich daran beteiligt fühlt?

Mikich: Die Frage lässt sich pauschal kaum beantworten. Vieles ist eine Frage der individuellen Sensibilität. Es gibt alte Menschen, die sich durch die Bilder aus der Ukraine an eigene traumatische Kriegserlebnisse erinnert fühlen und regelrecht mitleiden, andere Zuschauer schalten einfach ab. Manche Reporter treten distanziert auf, andere wiederum können ihre Empörung, ihre Empathie kaum verbergen.

Sie erwähnten Ihre Freunde in Russland. Wie reagieren sie auf den Krieg?

Mikich: Meine Freunde haben in den 90er Jahren mit Freuden erlebt, dass es in Russland Meinungsfreiheit, Parteienvielfalt und freie Wahlen gab, das Land war auf einem guten Weg zur Demokratie. Sie lehnen Putin schon lange ab. Sie finden den Krieg abscheulich. Sie verachten die staatliche Propaganda. Aber sie sind jetzt Menschen in einer Diktatur. Sie werden sich nicht einsam mit einem Protestplakat auf einen Platz stellen, um sich anschließend verhaften zu lassen.

Das klingt nach innerer Emigration. Im Westen wird immer wieder kolportiert, zwischen 70 und 90 Prozent der russischen Gesellschaft stünden hinter Putin?

Mikich: Natürlich gibt es dort viel zu viele Menschen, bei denen die staatlichen Medien mit ihrer täglichen Gehirnwäsche Erfolg haben. Dennoch sollten wir genauer hinschauen. Zum einen scharen sich Menschen in Kriegszeiten verstärkt um die politische Führung ihres Landes, das gilt nicht nur für Russland. Zum anderen werden heute viele, die eine vom offiziellen Kurs abweichende Meinung vertreten, in Umfragen nicht ehrlich antworten – einfach aus Angst vor Repressionen. Wir im Westen übersehen gern: Vor drei Jahrzehnten erlebte die ganze russische Gesellschaft, was Freiheit bedeutet. Und 2011 standen Hunderttausende auf der Straße und demonstrierten laut gegen Putin, darunter sehr viele junge Leute. Er sollte weg. All diese Menschen werden ihre Träume und Wünsche nicht einfach vergessen haben. Der Westen sollte Russland nicht verloren geben. Die Gesellschaft dort besteht auch heute nicht nur aus Duckmäusern und Faschisten.

Worauf hoffen Ihre Freunde denn? Auf einen Volksaufstand? Wer könnte Präsident Putin stürzen? Die Oligarchen, die Geheimdienste, das Militär?

Mikich: Ich müsste spekulieren. Ein Putsch? Nein, eher ein schleichender Erosionsprozess. Vielleicht implodiert das System Putin ähnlich wie die Sowjetunion nach ihrer katastrophalen Niederlage in Afghanistan. Damals verlor das Regime massiv an Vertrauen in der Bevölkerung. Gleichzeitig gewannen die Ideen von Glasnost und Perestroika an Kraft. Ein Gorbatschow trat auf die Bühne. Nach und nach gab es einen Elitenwechsel, darauf hoffen meine russischen Freunde heute wieder.

In der Berichterstattung schwingt oft ein wenig der Unterton mit, Russland sei nicht demokratiefähig.

Mikich: Diese Vorstellung ist arrogant und unsinnig. Selbstverständlich ist die Gesellschaft dort demokratiefähig.

Putin hat 2001 im Bundestag eine Rede gehalten, in der er für wirtschaftliche Kooperation und ein friedliches Miteinander in Europa warb. Dafür wurde er von allen Fraktionen mit stehenden Ovationen gefeiert. Wie ist Putin zu dem geworden, was er heute ist?

Mikich: Es gab schon damals nicht nur diesen einen Putin. Bereits im Jahr 2000, also vor seiner Rede im Bundestag, hatte Putin den Tschetschenien-Konflikt mit enormer Brutalität wieder entflammt. Während wir uns im Westen über gute Handelsbeziehungen mit Russland freuten, wurden im Kaukasus Städte dem Erdboden gleich gemacht, wurde gemordet und vergewaltigt. Putin begann seine Präsidentschaft als Kriegspräsident und baute innenpolitisch demokratische Rechte ab.

Das heißt: Putin war nie ein anderer?

Mikich: Putins Politik war von Beginn darauf angelegt, die Macht auf die eigene Person zu verdichten. Der Keim der Diktatur war da. Ich habe bereits 2000 davor gewarnt, dass dieser Mann alles andere als ein lupenreiner Demokrat ist.

Trotzdem war er in Russland sehr beliebt – wohl auch, weil unter seinem Vorgänger Boris Jelzin das Land wirtschaftlich und sozial implodiert war und Putin es wieder stabilisierte.

Mikich: Die große Mehrheit der Russen hatte in der Tat unter Jelzins Wirtschaftsreformen massiv zu leiden. Viele verarmten, verloren ihre Arbeit, ihren kleinen Besitz. Es gab wenige Gewinner, einige wurden maßlos reich. Auch der Zusammenbruch der Sowjetunion war für die Menschen ein konkreter und psychologischer Schock. Auf einen Schlag waren Millionen Russinnen und Russen, die in den neu entstandenen Staaten lebten, Ausländer. Familien wurden auseinandergerissen. Die Sicherheit, zu einer großen Gemeinschaft zu gehören, war weg. Auf diesen Schock rekurriert Putin bis heute.

Ihre Vorgängerin im ARD-Studio Moskau, Sabine Krone-Schmalz sagt, die erste Amtszeit von Putin sei eine Chance gewesen. Der Westen habe sie verbaselt, weil er sich nicht mit den Sicherheitsinteressen Russlands auseinandergesetzt habe.

Mikich: Ich habe 1997 den Nato-Russland-Gipfel in Paris miterlebt, bei dem es um die Nato-Osterweiterung ging. Jelzin nickte sehr viele Vorstellungen des Westens einfach ab. Vielleicht hatte der Westen tatsächlich die russischen Sicherheitsinteressen nicht genügend im Blick. Aber der Kontext damals war: gegenseitiges Vertrauen. Es ist daher schlicht zu behaupten: Die Nato habe Russland gezielt eingekreist und deshalb müsse man nun Verständnis dafür haben, dass Russland so aggressiv auftritt. Nein, Putin geht es nicht so sehr um die Nato, um Sicherheitspolitik. Er betreibt Machtpolitik. Ich glaube, dass es Putin um das Wiederauferstehen eines russischen Reiches in seinen alten Grenzen geht.

Hat der Krieg Ihren Blick auf die Menschen in Russland und auf die Kultur des Landes verändert?

Mikich: Nein. Ich habe dort viele Menschen kennen und schätzen gelernt - auch einfache Russen, die jetzt vielleicht Fahnen schwenken. Das bleibt, ich liebe dieses Land. Ich finde es dumm und fast schon skandalös, wie sich Russophobie hierzulande bemerkbar macht. Selbst im kulturellen Bereich. Künstlerinnen, Schriftsteller werden ausgeladen, kulturelle Beziehungen abgebrochen, Städtepartnerschaften eingefroren. Ja, ich hoffe, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, was sonst? Ich bin auch für Waffenlieferungen an das Land. Aber wenn der Krieg vorbei ist, werden Russland und die Menschen dort weiter existieren. Wir müssen Beziehungen zur Zivilgesellschaft pflegen. Niemand sollte sich wünschen, dass sich der größte Flächenstaat der Welt isoliert und zu einem gigantischen Nordkorea entwickelt.

Info Sonia Mikich liest am 31. Mai in Aachen Sonia Mikich ist eine der bekanntesten und profiliertesten deutschen Fernsehjournalistinnen. In Oxford geboren, im Ruhrgebiet aufgewachsen, startete die Tochter serbisch-deutscher Eltern ihre Karriere 1970 in Aachen. Hier absolvierte sie ein zweijähriges Volontariat bei der damaligen „Aachener Volkszeitung“. Nach einem Studium an der RWTH Aachen (Politologie, Soziologie und Philosophie) und einem kurzen Ausflug in die Wissenschaft, konzentrierte sich Mikich auf den Fernsehjournalismus. Unter anderem war sie ARD-Auslandskorrespondentin in Moskau und Paris, Redaktionsleiterin des Politikmagazins „Monitor“ und Chefredakteurin Fernsehen beim WDR. 2018 verließ die heute 71-Jährige den Sender. Vor wenigen Wochen veröffentlichte Mikich unter dem Titel „Aufs Ganze. Die Geschichte einer Tochter aus scheckigem Haus“ ihre Autobiografie. Am 31. Mai kommt die in Köln lebende Autorin in die Stadt ihrer Jugend, nach Aachen. Im Ballsaal des Alten Kurhauses (Kurhausstraße 1) wird sie aus ihrem Buch lesen und sich anschließend den Fragen des Publikums stellen. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro (13 Euro ermäßigt). Tickets gibt‘s unter der Rufnummer 0241/31369.

Die politische und mediale Diskussion in Deutschland hat sich in den vergangenen Wochen fast ausschließlich auf das Thema „Schwere Waffen für die Ukraine“ konzentriert. War das in Ihren Augen angemessen?

Mikich: Mich stört, dass wir uns über das, was in einem anderen Staat passiert, so unterhalten, als seien wir Mittäter oder Mitentscheider.

Sie meinen damit die beiden offenen Briefe, die vor Wochen von Künstlern und Intellektuellen an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben wurden - der eine gegen die Lieferungen von immer mehr schweren Waffen, der andere dafür?

Mikich: Ich zähle mich weder zu den Pazifisten noch zu den Bellizisten. Mich stört der hohe Ton der moralisch Empörten auf beiden Seiten. Ich halte es für unangemessen, eine so deutsche Diskussion „Nie wieder Krieg“ gegen „Nie wieder Auschwitz“ zu führen, während in der Ukraine Menschen sterben, vergewaltigt und vertrieben werden.

Deshalb haben Sie keinen der beiden Briefe unterzeichnet?

Mikich: Ich fühle mich in der derzeitigen Situation weder in der Lage noch zuständig, ein endgültiges Urteil abzugeben. Ich habe Zweifel, ich will nachdenken dürfen. Nennen Sie mich einfach „dazwischen“ und „langsam“.

Ähnlich wie die Corona-Debatte hat sich die Diskussion über Waffenlieferungen aber sehr schnell zugespitzt. Personen, die skeptisch sind, werden als Lumpen-Pazifisten beschimpft. Die angegriffene Seite antwortet mit dem Vorwurf des Balkon-Bellizismus. Trügt der Eindruck, dass es auch medial zunehmend hoch emotionalisierte Schwarz-Weiß-Debatten gibt und die Grautöne verschwinden.

Mikich: Ja, viel Stimmungspolitik. Ich empfinde es als unheimlich und lächerlich zugleich, dass Politiker oder Prominente, die bis vor kurzem weder Tschetschenien buchstabieren konnten noch sich für Putins imperialen Größenwahn interessierten, jetzt genau wissen, wo es lang gehen muss. Die Debatten sind mir zu laut, zu polemisch, zu selbstgerecht, zu sehr Schwarz -Weiß. Ich kann mich für Waffenlieferung an die Ukraine aussprechen und trotzdem dafür plädieren, Russland nicht abzuschreiben.

Sie haben vor wenigen Jahren beklagt, dass der Journalismus immer unpolitischer werde und „pseudo-authentischer Subjektivismus“ zunehmend die Analyse ersetze. Sehen sie Tendenzen der Emotionalisierung auch in der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg?

Mikich: Wie gesagt: Das Abwägende findet im Augenblick zu wenig Raum. Und Kenntnis der Geschichte fehlt leider auch.

Eine alte Leitlinie im berichtenden Journalismus lautet: Halte Distanz zu jeder Gruppe und mache dich mit keiner Sache gemein, selbst wenn es eine gute ist. Gilt das auch in Kriegszeiten?

Mikich: Journalisten sollten nicht zu Aktivisten werden. Aber natürlich müssen sie darauf hinweisen, dass die russische Regierung mit ihrem Überfall auf die Ukraine das Völkerrecht gebrochen hat und dass dort Menschenrechte massiv verletzt werden. Das sind Fakten. Sie gehören ganz nüchtern in die Analyse. Auf universelle Werte zu pochen hat nichts mit Emotionalisierung zu tun.

Sie sind seit mehr als fünfzig Jahren im Mediengeschäft, haben jetzt ihre Biografie geschrieben. Oft gilt das als Abschluss einer Karriere. Können Sie sich Ihr Leben vorstellen, ohne Texte zu erstellen und sich einzumischen?

Mikich: Vom Einmischen kann ich mich sehr gut verabschieden. Es gibt momentan so viel Einmischung, dass ich nicht weiß, ob ich dazu auch noch Beiträge liefern sollte. Aber ich liebe es, Texte zu verfassen. Mein Leben besteht aus unendlich vielen Notizblöcken, die mir beim Schreiben meiner Biografie als Gedächtnisstütze ungemein geholfen haben. In ihnen lagern noch viele weitere Ideen.

Was ist von Ihnen denn noch zu erwarten?