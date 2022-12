Aachener Friedenspreis und Ukraine-Krieg : Frieden schaffen ohne Waffen! Gilt das noch?

Beschreiben ein Dilemma der Friedensbewegung angesichts des Ukraine-Krieges: Benedikt Kaleß (links) und Dieter Spoo. Foto: Andreas Herrmann

Interview Aachen Seit zehn Monaten tobt der Krieg in der Ukraine. Seither diskutiert man auch im Aachener Friedenspreis darüber, wie weit die Hilfe für das überfallene Land gehen sollte. Zwei Vorstandsmitglieder des Vereins vertreten zwei unterschiedliche Positionen.

Stell Dir vor, es ist wieder Krieg in Europa…. Am 24. Februar 2022 wurde das Schreckensszenario zur Realität. Seither diskutiert auch der Aachener Friedenspreis: Mit welchen Mitteln kann, mit welchen Mitteln muss die überfallene Ukraine unterstützt werden? Vor allem aber: Welche Konsequenzen sollte die Friedensbewegung aus dem Krieg ziehen? Unser Redakteur Joachim Zinsen sprach mit Dieter Spoo und Benedikt Kaleß. Beide gehören zum Sprecherkreis des Vereins und vertreten zum Teil unterschiedliche Positionen.

Herr Kaleß, Herr Spoo, jahrelang galt für die Friedensbewegung der Grundsatz: Frieden schaffen ohne Waffen. Wie klingen zehn Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges diese Worte in Ihren Ohren? Naiv?

Dieter Spoo: Nein, wie eine Utopie. Die Vision ist geblieben. Nur sprechen die Realitäten seit Jahren, vor allem jedoch seit zehn Monaten, eine andere Sprache. Doch wenn wir unsere Visionen verlieren, verlieren wir auch unsere Ziele.

Benedikt Kaleß: Für mich ist der Grundsatz immer noch gültig. Mit Waffen können vielleicht akut gewalttätige Situationen unterbrochen und Aggressoren kurzfristig gestoppt werden. Aber für einen nachhaltigen Frieden sorgen sie nicht.

Unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sprachen Sie Herr Spoo gegenüber unserer Zeitung von einem Gefühl der Ohnmacht und artikulierten ein Dilemma. Sie betonten das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine. Gleichzeitig warnten Sie, Waffenlieferungen an Kiew würden den Krieg und das Leiden der Menschen nur verlängern. Hat sich dieser Widerspruch inzwischen aufgelöst?

Spoo: Nein, nicht wirklich. Ich sehe auf der einen Seite, dass die Versuche eines Landes wie Deutschland gescheitert sind, durch Wohlstandstransfer und Appeasement Frieden zu schaffen. Sie sind gescheitert, weil wir es bei Wladimir Putin mit jemandem zu tun haben, der sich nicht von der Vernunft leiten lässt, sondern ein selbstverliebter, revisionistischer Narzisst ist. Trotzdem verlängern wir durch die Waffenlieferungen an die Ukraine natürlich den Krieg. Aber dieser Krieg wurde dem Land aufgezwungen. Würden wir ihn nicht verlängern, würde die Ukraine aufhören zu existieren. Das kann es nicht sein.

Kaleß: Ich spüre das Dilemma ebenso und muss es aushalten. Auch als Pazifisten erkenne ich das Recht auf Selbstverteidigung an und kann den Wunsch der Ukraine nach Waffenlieferungen verstehen. Doch Aufgabe der Friedensbewegung muss es sein, nach anderen Wegen einer Konfliktlösung zu suchen.

Spoo: Da gehe ich mit. Zu sagen, wir lösen die Friedensbewegung auf, weil alles eh keinen Zweck mehr hat, wäre völlig falsch. Nur habe ich den Glauben verloren, dass sich die Welt aus sich selbst heraus so zum Guten verändert, dass es einen Frieden ohne Waffen für alle gibt.

Zur Person Dieter Spoo und Benedikt Kaleß Dieter Spoo (68) war Militärseelsorger, Benedikt Kaleß (45) ist Informatiker. Beide engagieren sich seit langem im Aachener Friedenspreis und gehören inzwischen zum siebenköpfigen SprecherInnenrat des Vereins.

Muss der Friede also bewaffnet sein?

Spoo: Nicht zwingend. Aber die Bewaffnung ist oft eine Voraussetzung für Frieden.

Kaleß: Nein, das glaube ich nicht. Ich vermisse in der ganzen politischen Diskussion andere, in der Vergangenheit erfolgreich erprobte Instrumente der Konfliktbewältigung. Etwa die Frage: Wie können wir zivilgesellschaftliche Strukturen stärken?

Bleiben wir zunächst noch bei den Waffenlieferungen. Ist es richtig, dass die Bundesregierung die Ukraine nach anfänglichem Zögern auch mit schweren Waffen unterstützt?

Spoo: Prinzipiell sind Waffenlieferungen an Kriegsparteien kein gangbarer Weg. Aber wenn man im konkreten Fall nicht alles tut, um die russische Regierung durch eine massive Unterstützung der Ukraine in die Schranken zu verweisen, wird Wladimir Putin weiter expandieren wollen. Ich sehe keinen Ausweg aus dem Dilemma.

Kaleß: Ich tue mich immer noch schwer, über Waffenlieferungen nachzudenken. Wobei ich zwischen reinen Defensivwaffen und offensivfähigem Militärmaterial unterscheiden würde. Doch die gesamte Waffendiskussion wird uns aufgezwungen. Mir wäre eine große öffentliche Kampagne wichtiger, die allen Russen signalisiert: Wer von euch desertiert, wird in Deutschland aufgenommen, wir sind ein sicherer Hafen. Dadurch würden Putin und sein System mit Sicherheit geschwächt. Es gibt eine kritische Zivilgesellschaft in Russland. Wie beispielsweise die Bewegung der Soldatenmütter. Sie wird wegen ihrer antimilitaristischen Haltung seit Jahren stigmatisiert. Warum unterstützen wir diese Kräfte nicht viel stärker als bisher?

Spoo: Letzteres sehe ich auch so. Unsere Diskussion in Deutschland ist zu sehr auf Waffenlieferungen fokussiert und blendet andere Möglichkeiten der Hilfe für die Ukraine aus. Trotzdem möchte ich unter allen Umständen vermeiden, vor Realitäten die Augen zu verschließen und zum Ideologen zu werden. Für mich geht kein Weg an Waffenlieferungen vorbei. Ob es sich dabei um schwer oder leicht Waffen handelt, ist letztlich egal.

Sie nehmen damit einen langanhaltenden Krieg mit einem enormen Eskalationspotenzial in Kauf?

Spoo: Ja, das klingt schrecklich, ist aber wohl notwendig. Mir bleibt nur die Hoffnung, dass Putin durch westliche Waffenlieferungen an die Ukraine möglichst schnell an den Verhandlungstisch gezwungen wird.

Kaleß: Nein, der Krieg muss gestoppt werden. Wie in allen Kriegen gibt es auch in diesem nur Verlierer. Jeder Monat, den er länger dauert, kostet tausende weitere Menschenleben. Aber mein Ansatz ist noch ein anderer. Wir müssen uns viel stärker darauf konzentrieren, generell Kriege zu verhindern. Zum Beispiel, indem wir ein scharfes Rüstungskontrollgesetz erlassen und nicht länger deutsche Waffen in aller Welt verteilen. Was in dieser Sache auch in Deutschland bisher auf dem Tisch liegt, ist nur ein zahnloser Tiger.

Spoo: Natürlich dürfen wir unseren Wohlstand nicht länger darauf aufbauen, dass wir mit Waffenlieferungen den Krieg in andere Länder schleppen und anschließend so tun, als ginge uns das alles nichts an. Aber der Ukraine-Krieg hat einen anderen Dreh und eine andere Zielrichtung. Niemand aus dem Westen wollte ihn. Sicherlich hat dieser Krieg ein enormes Eskalationspotenzial. Er könnte in einem Atominferno enden. Vor diesem Szenario stehe ich hilflos und kann nur hoffen, dass China genügend Druck auf Russland ausübt, damit es nicht zu Nuklearschlägen kommt.

Zuletzt wurden Stimmen lauter, die auf einen Waffenstillstand und anschließende Friedensverhandlungen drängen. Außenministerin Annalena Baerbock und die ukrainische Führung halten solche Gespräche derzeit allerdings für wenig zielführend. Sie auch?

Kaleß: Man muss immer verhandeln können. Der Gedanke, dass dies nicht möglich sein soll, ist für mich genauso schwierig und unerträglich wie der Gedanke an Waffenlieferungen. Dass Deutschland und andere Nato-Staaten vielleicht nicht die Länder sind, die beide Seiten an einen Tisch bringen und Verhandlungen moderieren können, sehe ich ein. Aber es gibt auch andere Staaten und Organisationen. Klar ist zudem, Verhandlungen können aktuell nur auf höchster politischer Ebene stattfinden. Was immer Deutschland tun kann, sollte getan werden.

Spoo: Wenn sich Deutschland und die EU Verhandlungen widersetzen, laufen sie schnell Gefahr, ähnlich zu agieren wie der Kriegsgegner. Die Verhandlungstür muss immer offen sein, ansonsten können wir den Laden zumachen. Ich hoffe deshalb, dass es abseits der Öffentlichkeit auf geheimer Ebene bereits Gespräche mit Moskau und Kiew gibt.

Wer heute auf Verhandlungen drängt und sich gegenüber weiteren Waffenlieferungen skeptisch zeigt, wird schnell als Putin-Verharmloser oder gar als fünfte Kolonne des Kremls beschimpft. Ist Ihnen das auch schon passiert?

Spoo: Auf so etwas lasse ich mich gar nicht erst ein. Mir ist das zu primitiv. Aus meinem mittelständisch geprägten Umfeld habe ich solch unsinnige Anwürfe allerdings auch noch nicht gehört.

Kaleß: So etwas passiert, wenn nicht mehr differenziert gedacht wird, sondern nur noch in Schwarz und Weiß. Leute mit angeblichen Patentrezepten sind mir suspekt. Es ist derzeit eine Stärke des Aachener Friedenspreises, dass wir eine Runde länger nachdenken und anschließend auch unterschiedliche Positionen aushalten und stehen lassen können.

Wie weit hat der Ukraine-Krieg die deutsche Gesellschaft verändert? Nach den Schrecken der Nazi-Zeit und des Zweiten Weltkriegs wurde sie in den vergangenen Jahrzehnten oft als ein postheroisches Kollektiv beschrieben. Trifft das heute noch zu? Oder ist – um es sehr plakativ zu formulieren - ein neuer Militarismus zu beobachten?

Kaleß: Ich würde es nicht Militarismus nennen. Ich spüre stattdessen eine zunehmende Passivität und Verunsicherung. Mich hat schon gewundert, dass die Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag und das darin angekündigte 100-Milliarden-Aufrüstungsprogramm kaum kritisiert wurde – auch nicht aus der Friedensbewegung. Vielleicht litten viele unter einer Art Schockstarre. Trotzdem sollten wir als Friedensbewegung stärker für andere Wege zum Frieden werben. Für Wege, auf denen wir Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte gehen müssen, die aber letztlich zielführender sind.

Derzeit ist im politischen und medialen Betrieb jedoch vor allem die Rede davon, dass Deutschland auch militärisch wieder eine Führungsrolle übernehmen soll. Ein großer Teil der Bevölkerung scheint dieser Forderung hingegen eher zurückhaltend zu begegnen.

Spoo: Deutschland ist nach wie vor eine postheroische Gesellschaft. Sie ist zufrieden, wenn alles so bleibt wie es bisher war. Abgesehen von einigen Hardlinern fordert in meinen Augen niemand einen neuen Militarismus. Ich verstehe die Diskussion eher dahin gehend, dass Deutschland seine Nato-Verpflichtungen einhalten soll.

Die Bundesregierung hat deshalb ein 100-Milliarden-Aufrüstungsprogramm beschlossen. Wie stehen sie dazu?

Kaleß: Dieses Programm bereitet mir gehörige Bauchschmerzen. Warum sollen uns zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für Militärausgaben sicherer machen, als der Versuch, deutlich mehr Geld als bisher in die Friedensarbeit zu investieren? Viele Nachhaltigkeitsziele verfehlen wir um Längen. Es gibt beispielsweise das sehr erfolgreiche und auch von der Bundesregierung unterstützte Programm Ziviler Friedensdienst, das Friedensprozesse fördert und Gewaltprävention stärkt. Hier fehlt Geld. Und so lange das so ist, bin ich nicht bereit, über 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung zu reden. Zudem sehe ich die Gefahr, dass der Krieg wieder als eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln verstanden wird.