Die Rechtslage : Fragen und Antworten zu den Flüchtlingsströmen aus der Ukraine

Je weiter sich der Krieg ausbreitet und je länger er andauert, desto höher werden die Flüchtlingszahlen. Foto: dpa/-

Berlin 1,8 Millionen Menschen sind bereits vor dem Krieg in der Ukraine in die EU geflohen. Was Sie über Einreise, Verteilung und Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge wissen müssen.