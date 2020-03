Kostenpflichtiger Inhalt: „Widerstand muss auch weh tun“ : Filmemacher Fechner über die Klimabewegung und Formen des Protestes

Emanuel Richter und Carl-A. Fechner (r.) sind sich einig: Protest ist wichtig. Foto: Kim Statzner

Aachen Wo sind eigentlich die Grenzen des zivilen Ungehorsams, was ist gerechtfertigt und nötig und was nicht und welche Formen nimmt Protest heutzutage an. Über diese Fragen diskutierten Filmemacher Carl-A. Fechner und RWTH-Politikwissenschaftler Professor Emanuel Richter.