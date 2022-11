Karlspreis Europa Summit : Europaminister mahnt: Deutschland hat an Vertrauen verloren

„Es muss Schluss sein mit der Arglosigkeit“: NRW-Europaminister Nathanael Liminski bei seiner Rede in Aachen. Foto: Georg Müller-Sieczkarek

Aachen Zum Karlspreis Europa Summit sind Experten aus der ganzen Welt nach Aachen gereist. NRW-Europaminister Nathanael Liminski wirft der Bundesregierung vor, Vertrauen in Deutschland zu verspielen.

NRW-Europaminister Nathanael Liminski hat der Ampel-Koalition vorgeworfen, viel Vertrauen in Deutschland verspielt zu haben. Das 200-Milliarden-Hilfsprogramm, die zögerliche Haltung bei Waffenlieferungen an die Ukraine und der Gaseinkauf ohne Rücksprache hätten viele Partner in Europa vor den Kopf gestoßen, kritisierte der CDU-Politiker beim Karlspreis Europa Summit in Aachen.

Insbesondere Paris hätten die Alleingänge der Koalition verprellt, sagt Liminski. Das zeige sich nicht nur am abgesagten deutsch-französischen Ministerrat im vergangenen Monat: „Wir erleben gerade das Ende der Geduld der Franzosen mit uns.“ Das sei keine Kleinigkeit: „Wenn der Motor stottert, wird es für ganz Europa gefährlich.“

Zum mittlerweile vierten Mal hatte der Karlspreis, unterstützt von der Düsseldorfer Landesregierung, Experten, Politiker und Studierende einen Tag lang zum Nachdenken und Diskutieren eingeladen. Die Frage nach der Zukunft Europas, sagte Liminski, sei in der Vergangenheit zuweilen etwas für akademische Runden oder Überzeugungseuropäer gewesen.

Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine und nur wenige Stunden nach dem Raketeneinschlag in einem polnischen Grenzdorf zeige sich nun aber „mit unheimlich anmutender Relevanz“, wie wichtig das Thema für jeden sei, sagte Liminski. Jedem müsse klar sein: Der russische Machthaber Wladimir Putin habe nicht nur ein souveränes Nachbarland überfallen, er wolle das westliche Demokratiemodell zerstören. Deswegen müsse „Schluss sein mit der Arglosigkeit“.

Das neue Normal

„Wir sind in einem neuen Normal angekommen“, sagte Liminiski mit Blick auf die scheinbar unablässige Abfolge von Krisen. Wobei Krise im eigentlichen Wortsinn den Moment der Entscheidung meine – genau darum gehe es jetzt, sagte der Landesminister. Es gelte, aus den Fehler der Vergangenheit etwas zu lernen. Apropos Fehler: In der Rückschau sei es natürlich falsch gewesen, sich derart abhängig von Russland gemacht zu haben.

Aber was wäre wohl gewesen, fragte Liminski, wenn Kanzlerin Angela Merkel vor fünf Jahren auf das billige, hochwertige russische Gas verzichtet und stattdessen auf teureres, schlechteres Flüssiggas aus Arabien gesetzt hätte? Eine Lehre daraus ist für Liminski, dass Europa die Herausforderungen gemeinsam angeht: „Man kann doch niemandem erklären, warum jeder Mitgliedsstaat seine eigene Energiepolitik macht.“ Auch militärisch oder in der Flüchtlingspolitik müsse die EU ihre Kräfte bündeln. Bei allen Problemen gibt es für Liminski Anlass zu Optimismus: „Keine Generation vor uns konnte auf so viel Wissen und Technologie zurückgreifen wie wir.“

In einer Diskussionsrunde ermutigte Anne Deighton dazu, den Prozess der politischen Vertiefung in Europa voranzutreiben. „Selbstbewusste Staaten können Souveränität teilen“, sagte die emeritierte Oxford-Professorin. Nach dem Ende des Ukrainekrieges müsse es auch für die Russen eine neue Perspektive geben – eine Aufgabe für die USA, für Brüssel „und auch für Berlin“, betonte sie. Denn: „Wollen wir Russland in die Ecke drängen und weiter in die Arme Chinas treiben?“

Wie gefährlich es sein kann, Staaten dauerhaft auszugrenzen, zeige der Erste Weltkrieg, der geradewegs in den Zweiten geführt habe. Prof. Kiran Klaus Patel, Historiker an der Ludwig-Maximilian-Universität München, fühlt sich durch den Krisen-Mix an eine Netflix-Serie erinnert. Aber auch er sieht darin eine Chance für Europa. Die neue Kooperation im Gesundheitsbereich als Folge der Covid-Pandemie zeige, dass und wie eine engere Zusammenarbeit möglich sei.

Probleme machen nicht an Grenzen halt

Für Prof. Jan Zielonka, Politologe an den Universitäten Oxford und Ca‘ Foscari in Venedig, hat Corona beispielhaft gezeigt, wie sinnlos ein Rückfall in nationale Egoismen ist: „Probleme machen nicht an Grenzen halt – so einfach ist das.“ Dass die EU ein Erfolgsmodell ist, lasse sich mit Zahlen belegen. „Polens Wirtschaft ist seit dem EU-Beitritt fünfmal schneller gewachsen als Russland.“

Heather Grabbe von der Open Society Foundation des US-Milliardärs George Soros, die vor allem zivilgesellschaftliche Projekte in Mittel- und Osteuropa fördern, sagte, die Idee einer für alle Zeit gefestigten Demokratie habe sich inzwischen als Illusion entpuppt. Dessen müssten sich die Bürger bewusst sein. Die EU-Beitrittsanträge der Ukraine und von Moldawien hätten den strategischen Prozess in der EU wiederbelebt.