Streit um Imstoff-Lieferung : EU zieht gegen Astrazeneca vor Gericht

Berlin/Brüssel Weil der Imstoff-Hersteller Astrazeneca in den vergangenen Monaten versprochene Liefermengen mehrmals drastisch gekürzt hatte, legt die EU-Kommission nun vor einem belgischen Gericht Klage ein.

Im Streit über ausbleibende Impfstofflieferungen hat die EU-Kommission den Hersteller Astrazeneca verklagt. Die 27 EU-Staaten tragen das Verfahren mit, wie die Brüsseler Behörde am Montag mitteilte. Ein erster Termin vor einem belgischen Gericht sei bereits für Mittwoch geplant. Astrazeneca nannte den Rechtsstreit unbegründet und will vor Gericht dagegen halten. Zugleich begrüße man die Chance, die Auseinandersetzung schnell beizulegen, erklärte das britisch-schwedische Unternehmen.

Der britisch-schwedische Hersteller hatte die Lieferungen von Coronavirus-Impfstoff an die Europäische Union in den vergangenen Monaten immer wieder einseitig drastisch gekürzt. Im ersten Quartal gingen nur 30 Millionen statt 120 Millionen Impfdosen an die 27 Staaten. Für das zweite Quartal werden nach jüngsten Angaben 70 Millionen Dosen erwartet. Ursprünglich waren 180 Millionen vereinbart.Aus Sicht der EU-Kommission verstößt der Hersteller damit gegen einen Rahmenvertrag vom August 2020.