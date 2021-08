Wiederaufbau nach dem Hochwasser : Ersatzwohnraum für Flutgeschädigte geplant

Ina Scharrenbach (CDU), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Fritz Jaeckel, Landesbeauftragter für den Wiederaufbau, informieren in einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen beim Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe. Foto: dpa/Federico Gambarini

Update Düsseldorf Ministerpräsident Armin Laschet, Bauministerin Ina Scharrenbach und der Landesbeauftragte für den Wiederaufbau Fritz Jaeckel informieren heute in Düsseldorf über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen in den Hochwassergebieten in NRW.

Das Land Nordrhein-Westfalen rechnet nach der Hochwasserkatastrophe mit bis zu 100.000 Anträgen für Finanzhilfen aus dem privaten Bereich. „Die Gelder sollen über ein Online-Verfahren beantragt werden“, sagte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Freitag in Düsseldorf.

Der Aufbau der Infrastruktur dafür laufe derzeit. Da es aber auch viele ältere Betroffene gibt, soll es auch eine Hilfe bei den Anträgen vor Ort geben, sagte die Ministerin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will nach Angaben von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Anfang September erneut die Flutgebiete besuchen. Sie wolle sich vor Ort erneut über die Situation nach der Hochwasserkatastrophe von Mitte Juli informieren, sagte Laschet.

Für Flutgeschädigte, deren Haus nicht im kommenden Winter wieder bewohnbar ist, soll Ersatzwohnraum geschaffen werden. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach erklärte am Freitag, dass derzeit mit den Kommunen erörtert werde, wie groß der Bedarf sei mit Blick auf drohender Obdachlosigkeit im Herbst und Winter und welche Grundstücke für solche Ersatzbauten zur Verfügung stehen.

Weitere Infos folgen in Kürze.

(red)