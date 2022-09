„NRW-Check“ : Energie und Preise sind die größten Sorgen im Land

Aachen/Düsseldorf 100 Tage nach dem Antritt der schwarz-grünen Landesregierung in NRW Ende Juni bestimmt die Sorge der Menschen vor steigenden Preisen, vor allem für Energie, die politische Stimmung im Land. Das ist ein Ergebnis unseres jüngsten „NRW-Checks“.

Dabei sind die meisten unzufrieden mit der Leistung der Koalition in Düsseldorf: Mehr als 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben den Eindruck, Schwarz-Grün unternehme nicht genug, um die Folgen der Preisexplosion für die privaten Haushalte abzufedern. Der „NRW-Checks“ ist eine Umfrageserie des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Tageszeitungen in NRW.

Vor allem die ökonomischen Probleme beschäftigen die Menschen an Rhein und Ruhr in diesen Wochen. Für 40 Prozent der Befragten ist die Inflation das wichtigste Thema im Land – im April nannten nur 22 Prozent die Preissteigerungen ihre Hauptsorge.

Noch deutlicher zeigt sich der Stimmungswandel bei der Energiesicherheit: 30 Prozent sehen aktuell darin die größte Herausforderung, im April waren lediglich vier Prozent der Bürgerinnen und Bürger dieser Ansicht. 58 Prozent treibt die Sorge um, wegen der hohen Energiekosten in finanzielle Schwierigkeiten geraten zu können. Dagegen ist die Corona-Krise weit in den Hintergrund getreten. Nur noch neun Prozent der Menschen halten die Pandemie für eines der größten Probleme des bevölkerungsreichsten Bundeslandes.

Die 100-Tage-Bilanz für das Kabinett von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fällt in den Augen der Wählerinnen und Wähler eher negativ aus. 54 Prozent sind unzufrieden mit der Arbeit der Landesregierung, lediglich 37 Prozent äußern sich zufrieden. Damit schneidet Schwarz-Grün kaum besser ab als die Vorgänger-Regierung aus CDU und FDP in ihrer Schlussphase. Kurz vor der Landtagswahl am 15. Mai hatten sich 41 Prozent zufrieden mit Schwarz-Gelb gezeigt, 54 Prozent unzufrieden.