Aachener Bürgerrat : Wie Bürger die Politik beeinflussen können

Gereon Hermens und Frank Sukkau sind die Initiatoren des Aachener Bürgerrats. Das Gremium soll „einen Querschnitt der Bevölkerung“ widerspiegeln. Foto: Andreas Schmitter / Schmitter Fotografie

Aachen Immer mehr Bürger fühlen sich durch Parteienvertreter nicht mehr repräsentiert. In einem Bürgerrat sollen sie sich dennoch in der Politik einbringen können. Was genau ist unter diesem Gremium zu verstehen?

Politikverdrossenheit? Nicht mit ihnen! Gereon Hermens und Frank Sukkau werben seit Monaten für eine Idee, die immer mehr Anhänger findet. Die parteilosen Endvierziger machen sich für die Einführung sogenannter Bürgerräte in Aachen stark. Damit wollen sie die Demokratie stärken. In der politischen Landschaft der alten Kaiserstadt sind die beiden mit ihrer Initiative auf offene Ohren gestoßen. Die ersten Hürden hat das geplante Gremium bereits genommen. Doch was genau ist unter einem Bürgerrat zu verstehen? Einige Fragen und Antworten zu dem Thema.

Warum ein Bürgerrat?

Das Problem ist seit langem offensichtlich. Immer mehr Bürger fühlen sich durch Parteienvertreter nicht mehr repräsentiert. Viele hadern mit deren Entscheidungen. Das Gefühl einer wachsenden Kluft zwischen „denen da oben“ und „wir hier unten“ grassiert. Sollte es sich verstetigen, könnte langfristig die Demokratie ins Rutschen geraten. Für Hermens steht deshalb fest: „Die normalen Bürger müssen stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Sie sollten erleben, dass Politik nicht im Elfenbeinturm gemacht, sondern von ihnen selbst maßgeblich mitgestaltet wird.“ Der Bauingenieur fordert deshalb, die repräsentative durch Elemente einer direkten, partizipativen Demokratie zu ergänzen. Konkret heißt das: Es sollten Bürgerräte gegründet werden, die mit Empfehlungen Einfluss auf die Politik nehmen können.

Wie sieht solch ein Gremium aus, wie setzt es sich zusammen?

Sukkau und Hermens haben für Aachen ein Konzept vorgelegt. In ihm schlagen sie vor, dass die Stadt zunächst anhand des Melderegisters eine bestimmte Anzahl von Einwohnern anschreibt. Die möglichen Adressaten müssen nur wenige Voraussetzungen erfüllen. Sie sollten seit drei Monaten in Aachen leben und mindestens 16 Jahre alt sein. Ihre Staatsangehörigkeit spielt bei der Auswahl keine Rolle, ebenso ein eventuell vorhandenes Parteibuch. Ausgeschlossen von dem Verfahren sind lediglich politische Mandatsträger. An alle diese Menschen geht die Frage: Wollen Sie in einem Bürgerrat mitarbeiten? „Dabei muss darauf geachtet werden, dass die kontaktierten Personen aus den unterschiedlichsten Milieus und Altersgruppen stammen“, sagt Sukkau. „Denn wichtig ist, dass in den Bürgerräten nicht wie in den meisten Parlamenten vorwiegend Akademiker sitzen, sondern auch Arbeiter, Angestellte, Hausfrauen und Rentner vertreten sind.“ Danach findet in einem zweiten Schritt unter den Interessenten ein Losverfahren statt. Gezogen werden die Teilnehmer aus unterschiedlichen Töpfen. „Damit wollen wir sicherstellen, dass das Gremium tatsächlich einen Querschnitt der Bevölkerung widerspiegelt“, sagt Sukkau. Gerade Menschen, die über keinen akademischen Abschluss verfügen, sollten durch den Bürgerrat eine lautere politische Stimme erhalten.

Wie groß ist solch ein Bürgerrat?

Dazu gibt es unterschiedliche Positionen. Die Vorstellungen schwanken zwischen hundert und dreißig bis vierzig Freiwilligen. Tagen soll das Gremium drei bis fünf Mal – abends oder am Wochenende. „Seine Mitglieder müssen ein kleines Sitzungsgeld erhalten, damit sich niemand aufgrund finanzieller Engpässe oder möglicher Probleme bei der Kinderbetreuung an einem Engagement gehindert sieht“, sagt Sukkau. Er und Hermens sprechen davon, jährlich bis zu drei verschiedene Bürgerräte zu installieren, die sich jeweils personell neu zusammensetzen und sich immer auf ein bestimmtes Sachthema konzentrieren.

Welche Themen soll der Bürgerrat bearbeiten?

Es sind natürlich Themen, die von der Kommunalpolitik gestaltet werden können – etwa Aspekte der Verkehrspolitik, des Klimaschutzes oder der sozialen Gerechtigkeit. Konkret festgelegt werden sie von einem sogenannten Bürgerausschuss. Dieser soll nach den Plänen von Sukkau und Hermens zunächst 18 Personen umfassen, darunter sechs Vertreter der verschiedenen Ratsfraktionen, sechs Vertreter aus der Aachener Initiative Bürgerrat und sechs Vertreter aus der Bevölkerung. Nach und nach soll der Bürgerausschuss als Lenkungsgremium dann auf zwölf Köpfe abschmelzen und ohne die „Starthilfe“ der Ratsleute eine Agenda aufstellen. Seine personelle Zusammensetzung muss laut Hermens und Sukkau ebenfalls einem ständigen Wechsel unterliegen.

Wie können die Themen sachgerecht bearbeitet werden?

Das Konzept von Hermens und Sukkau sieht vor, dass Bürgerrat und Bürgerausschuss einen sogenannten Expertenpool benennen. In ihm sollen Wissenschaftler, aber auch sachkundige Bürger sitzen, um den Bürgerräten mit zusätzlicher Expertise zu dienen. Begleitet werden die Gesprächsrunden des Bürgerrats zudem von erfahrenen Moderatoren. Sie sollen dazu beitragen, dass während der Sitzungen alle Teilnehmer zu Wort kommen und sich einbringen können. Auch jene, die noch nicht diskussionserfahren sind und vielleicht sogar Hemmungen haben, vor anderen zu reden. Am Ende seiner Arbeit gibt der Bürgerrat dann ein gemeinsames Bürgergutachten an den Stadtrat.

Lesen Sie auch Bürgerbeteiligung : Welche Rolle soll das Bürgerforum künftig spielen?

Ist das Gutachten für die Ratspolitiker bindend?

„Das ist aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich“, sagt Hermens. „Bürgerräte können lediglich Vorschläge unterbreiten. Sie sollen auch nicht in Konkurrenz zum Stadtparlament treten, sondern seine Arbeit ergänzen.“ Hermens und Sukkau hoffen allerdings, dass von dem neuen Gremium ein „moralischer Druck“ auf die etablierte Politik ausgeht. „Der Stadtrat wird die Stellungnahme eines Bürgerrats nicht einfach vom Tisch fegen können“, ist sich Sukkau sicher.

Wie reagieren Aachens politische Parteien bisher auf die Forderung?

Durchaus positiv. Der Ratsausschuss Bürgerforum hat Mitte Mai bei nur einer Stimmenthaltung die Einrichtung eines Bürgerrats begrüßt. In den kommenden Wochen muss nun eine Arbeitsgruppe klären, wie groß Bürgerrat und Bürgerausschuss sein sollen, wie sie sich zusammensetzen und wie oft der Bürgerrat tagt. Zudem sollen Hermens und Sukkau ihr Projekt demnächst in der Bürgermeisterrunde der Städteregion vorstellen. Daneben gibt es ein reges überregionales Interesse. Gruppen aus Stuttgart, Konstanz, Lüneburg und Haltern am See haben sich bereits bei der Aachener Initiative gemeldet, auch um zu erfahren, wie sie der etablierten Politik Bürgerräte schmackhaft gemacht hat.

Gibt es bereits in anderen Ländern Erfahrungen mit Bürgerräten?

Auf kommunaler Ebene ist die Stadt Eupen ein Vorreiter. Dort gehören Bürgerräte unter dem Namen Bürgerversammlung seit 2019 zum politischen Handwerkszeug. Hermens und Sukkau sprechen von positiven Erfahrungen, die in Ostbelgien gemacht wurden und geben offen zu, dieses Modell weitgehend kopiert zu haben. In Frankreich und Irland sind Bürgerräte inzwischen sogar fester Teil des nationalen politischen Instrumentenkastens. Auf der grünen Insel sorgte solch ein Gremium dafür, dass die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert und der Abtreibungsparagraf liberalisiert wurde. Für die sehr stark katholisch geprägte Republik war das eine kleine Kulturrevolution. In Frankreich machte ein ausgeloster Bürgerrat nach sieben Wochenendtagungen mit mutigen und weitreichenden Vorschlägen für effizienteren Klimaschutz Schlagzeilen. Dort wurden allerdings nur rund 40 Prozent der Forderungen von Präsident Emmanuel Macron und der Regierung tatsächlich übernommen. So fiel beispielsweise die Empfehlung eines neuen Tempolimits von 110 Stundenkilometern auf Autobahnen dem Rotstift zum Opfer. Auch das geforderte Verbot von Inlandsflügen wurde aufgeweicht.

Entsprechend desillusioniert zeigten sich anschließend einige Mitglieder des französischen Bürgerrats. Was Sukkau und Hermens nachvollziehen können: „Wenn ein Bürgerrat etwas beschließt, es dann aber von den Parlamenten nicht abgesegnet wird, kann sich das schnell negativ auf die Moral der Bürgerräte auswirken und kontraproduktiv sein.“ Angst, in den Gremien könnten radikale Kräfte das Kommando übernehmen, haben beide nicht. Im Gegenteil: „Die Erfahrungen zeigen, dass die Diskussion in Bürgerräten eine sehr stark integrierende Wirkung hat.“

Wann ist in Aachen mit der Einführung eines Bürgerrats zu rechnen?