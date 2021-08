Hilferufe und Terrorangst : Die letzten Evakuierungsflüge aus Kabul

Update Kabul/Berlin/Washington Langsam heben die vorerst letzten Militärmaschinen aus Kabul ab. Die Terrorgefahr dort steigt - am Donnerstag wird aus der Nähe des Flughafens eine Explosion gemeldet. Unterdessen machen sich immer mehr Afghanen auch über den Landweg auf ins benachbarte Pakistan.

Unter Warnungen vor Terroranschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul steuern die militärischen Rettungsflüge von dort auf ein Ende zu. Die Bundeswehr flog am Donnerstag mit einem ihrer letzten Evakuierungsflüge 150 weitere Menschen aus. Belgien, Dänemark, Polen und Kanada stellten ihre Evakuierungen bereits ein, die Niederlande planten das noch für Donnerstag, Frankreich für Freitag.

Der Andrang am Flughafen stieg noch einmal, wie ein Augenzeuge der Deutschen-Presse Agentur berichtete. Die Menschen stünden an einem Tor „so eng aneinander wie Ziegel einer Mauer“, es gehe keinen Meter voran.

Die Terrordrohungen vor Ort hätten sich „massiv verschärft“, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Evakuierungen seien in der „hektischsten, gefährlichsten, sensibelsten Phase“.

Großbritanniens Staatssekretär im Verteidigungsministerium, James Heappey, sprach von der Drohung eines „ernsthaften, unmittelbaren, tödlichen Angriffs“ binnen Stunden. Außerhalb des Flughafen kam es zu einer Explosion, wie Pentagonsprecher John Kirby am Donnerstag auf Twitter schrieb. Über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Nach Angaben des russischen Botschafters vor Ort kamen im Chaos am Flughafen in den vergangenen Tagen bereits circa 50 Menschen ums Leben. „Die Amerikaner können dort tatsächlich nichts sicherstellen“, sagte Dmitri Schirnow im russischen Staatsfernsehen.

Kanzlerin Angela Merkel sagte ihre für Samstag bis Montag geplante Reise nach Israel wegen der dramatischen Entwicklung in Afghanistan ab. Die Entscheidung sei in Absprache mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennet getroffen worden, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

Im übermittelten Video eines Augenzeugen sieht man in der prallen Sonne Menschen mit Dokumenten in der Hand winken. In der Menge sind auch Kinder und Frauen zu sehen, man hört Babys weinen.