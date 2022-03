Kostenlose Beratung : Wo Angehörige von Verschwörungsgläubigen Hilfe finden

Querdenker-Demo in Berlin: Um das Thema Corona ranken sich viele Verschwörungstheorien. Foto: dpa/Paul Zinken

Bonn Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) sucht für das neue Webvideoformat „Callspiracy“ Menschen, die in ihrem engen persönlichen Umfeld Kontakt mit Verschwörungsgläubigen haben und sich dazu beraten lassen wollen.

Wenn Menschen im eigenen Umfeld an Verschwörungserzählungen glauben, ist das für Betroffene häufig eine große Belastung. Sie fühlen sich überfordert und hilflos, sie wissen nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Wie spreche ich mit jemandem, der an Verschwörungsmythen glaubt? Wie setze ich Grenzen? Wie überzeuge ich die Person am besten? Wie kann ich ruhig bleiben, und ab wann ist es sinnvoll den Kontakt abzubrechen?