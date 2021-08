Fragen und Antworten zu Wahlplakaten : Wer zuerst kommt, hängt zuerst

Häufig hängen Wahlplakate wie hier bei der Bundestagswahl 2017 übereinander – Reservierungen gibt es nicht. Foto: Christina Peters

Berlin Ab an die Laterne. An diesem Wochenende beginnen die Parteien vielerorts mit der Plakatierung ihrer Wahlwerbung. Was ist erlaubt, was nicht? Und wie bewertet ein Experte die Bilder der Kanzlerkandidaten? Fragen und Antworten.