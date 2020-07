Datenschutz und Gefahrenabwehr : Wenn der Staat sich blind macht

Berlin Die Gratwanderung zwischen Datenschutz und Gefahrenabwehr ist heikel. Beinahe wären Daten, die auf die Spur des mutmaßlichen Lübcke-Mörders führten, vernichtet worden.

Je einfacher es wird, immer mehr persönliche Daten über jeden zu jeder Zeit zu sammeln, um so wichtiger wird das Recht auf Vergessen. Wer in der Jugend mal über die Stränge schlägt, sollte das nicht sein Leben lang auf der virtuellen Stirn tragen müssen. Deshalb hat der Gesetzgeber die Erlaubnis zum Sammeln von personenbezogenen Daten mit strengen Löschfristen gekoppelt. Angesichts der wachsenden Bedrohung durch den Rechtsextremismus wachsen jedoch die Zweifel, ob der Staat sich selbst immer wieder blind machen muss.

Stephan E. galt beim Verfassungsschutz als „brandgefährlich“. Er steht inzwischen wegen des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor Gericht. Doch weil er seit 2009 nicht mehr in Erscheinung getreten war, hatte der Verfassungsschutz seine Akte entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gesperrt. Sie wäre 2019 beinahe gelöscht worden, wenn sich nicht DNA-Spuren auf der Leiche des Mordopfers gefunden hätten und das BKA auf diese Weise die Verbindung zu E. herstellen konnte. Allerdings: Auch die DNA-Daten standen da kurz vor der Löschung. Sind die gesetzlichen Vorgaben also noch zeitgemäß?