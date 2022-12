Warntag : Warum Ihr Handy Sie heute um 11 Uhr alarmiert hat

Berlin Um Menschen im Katastrophenfall besser zu schützen, soll in Deutschland das Warnsystem Cell Broadcast eingeführt werden. Um 11 Uhr wurde das neue System getestet.

Alle Besitzer eines Mobiltelefons in Deutschland wurden im November bereits mit einer SMS über das neue Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast informiert. Mobilfunk-Provider Vodafone, Deutsche Telekom und Telefónica (O2) schicken zudem eine weitere Nachricht am geplanten bundesweiten Warntag am 8. Dezember, an dem das neue Warnsystem erstmals in allen 294 Landkreisen und 107 kreisfreien Städten in Deutschland getestet werden soll.