Landtagswahl : In Niedersachsen steht auch die Bundespolitik zur Wahl

In Niedersachsen steht auch die Bundespolitik zur Wahl

Hannover Bleibt Niedersachsens langjähriger Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD im Amt? Oder wird CDU-Kandidat Bernd Althusmann ihn ablösen? Die Landtagswahl wird auch im Bund mit Spannung beobachtet.

Die Landtagswahl in Niedersachsen hat begonnen. Seit 8.00 Uhr am Sonntag sind die Wahllokale geöffnet, bis 18.00 Uhr ist die Stimmabgabe möglich. Wahlberechtigt sind knapp 6,1 Millionen Menschen. In den jüngsten Umfragen lag die SPD mit Ministerpräsident Stephan Weil, der eine dritte Amtszeit anstrebt, knapp vor der CDU mit Herausforderer Bernd Althusmann.