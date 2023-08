Migration : Vorschlag zur leichteren Abschiebung von Clan-Angehörigen

Berlin Straftäter und terroristische „Gefährder“ stehen immer ganz oben auf der Liste der Ausländer, deren Ausreise die Länder vorantreiben. Nun wird überlegt, ob man Clan-Angehörige künftig schneller abschieben könnte.

Nach Angaben des Sprechers, wäre - sollte der Vorschlag umgesetzt werden - für eine erleichterte Abschiebung nicht mehr zwingend eine Verurteilung wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung notwendig. Vielmehr wäre es dann so, „dass eine Ausweisung möglich sein soll, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass jemand Teil einer kriminellen Vereinigung war oder ist“.

Kall: „Familienzugehörigkeit ist keine kriminelle Aktivität“

Bund unterstützt Länder bei Abschiebungen

Juristische Bedenken gegen den nun veröffentlichten Vorschlag äußerte die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz. „Was Frau Faeser hier macht, sieht stark nach Wahlkampf aus und grenzt an Wählertäuschung“, sagte die CSU-Politikerin. „Es ist höchst fraglich, ob ihr Vorschlag tatsächlich die Abschiebung von Clan-Mitgliedern erleichtert.“ Denn bei weitem nicht jeder Clan, in dem Mitglieder kriminell seien, sei im juristischen Sinne eine kriminelle Vereinigung. Statt Erwartungen zu schüren, die am Ende nicht erfüllt werden könnten, sollte die Ministerin „aktiv werden und mit Ländern wie dem Libanon konkrete Abkommen zur Rücknahme von Straftätern aushandeln“, forderte Lindholz. Damit wäre der Bekämpfung krimineller Clans in Deutschland deutlich besser gedient.