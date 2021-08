Bundestagswahl : Vor TV-Dreikampf: SPD klettert in Umfrage auf 24 Prozent

Berlin Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal treten im Fernsehen drei statt zwei Kanzlerkandidaten gegeneinander an. Vor allem für Armin Laschet geht es um viel. Eine neue Umfrage verheißt für ihn nichts Gutes.

CSU-Chef Markus Söder warnte die Union eindringlich vor einem Machtverlust nach der Wahl am 26. September. „Wir müssen alles tun, um einen historischen Linksrutsch in Deutschland zu verhindern“, sagte er der „Bild am Sonntag“. „Noch nie war die Gefahr so groß, dass ein Linksbündnis die Macht übernimmt.“ Es komme inzwischen darauf an, dass die Union überhaupt noch vor SPD und Grünen liege.