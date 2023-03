Tarifverhandlungen : Tarifstreit um öffentlichen Dienst ohne schnelles Ende

Potsdam Die Positionen von Arbeitgebern und Gewerkschaften liegen noch immer weit auseinander. Gelingt kein Kompromiss, könnte eine Urabstimmung bei den Gewerkschaften über Erzwingungsstreiks folgen.

Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen zeichnet sich kein schneller Durchbruch ab. Die Gespräche könnten sich über den ganzen Tag hinziehen, hieß es in Verhandlungskreisen in Potsdam. Arbeitgeber und Gewerkschaften lagen demnach in ihren Positionen weiter deutlich auseinander.

Seit Montag ringen beide Seiten in Potsdam in ihrer dritten Verhandlungsrunde über die Einkommen von 2,5 Millionen Beschäftigten. Nach Gesprächen und einer Unterbrechung in der Nacht setzten Verdi und der Beamtenbund dbb am Morgen ihre Gespräche mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und dem Bund fort.