Kostenpflichtiger Inhalt: Heilpraktikerin aus Roetgen : Wer hinter dem Aufruf zur Stürmung des Reichstagsgebäudes steckt

Teilnehmer einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen stehen auf den Stufen zum Reichstagsgebäude in Berlin. Zahlreiche Reichsflaggen sind zu sehen. Foto: dpa/Achille Abboud

Berlin Tamara K. hat am Samstag in Berlin dazu aufgerufen, das Reichstagsgebäude in Berlin zu stürmen. Die Heilpraktikerin aus Roetgen ist schon seit längerer Zeit bei verfassungsfeindlichen Veranstaltungen dabei.