Altkanzler : SPD-Spitze stellt Schröder Ultimatum für Postenverzicht

Berlin In der SPD wächst der Unmut über den Altkanzler und seine Russland-Verbindungen. Im Parteivorstand gebe es niemanden mehr, der Schröders Verhalten „nur ansatzweise gutheißt oder rechtfertigt“, heißt es.

Die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken haben den früheren Parteichef und Bundeskanzler Gerhard Schröder in einem Brief ultimativ dazu aufgefordert, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen niederzulegen.

Man erwarte eine „zeitnahe“ Antwort, sagte Klingbeil am Donnerstag auf einer gemeinsamen digitalen Pressekonferenz mit Esken nach einer Sitzung des Parteivorstands. Ein konkretes Datum nannte er nicht. Sollte Schröder der Aufforderung, die bereits am vergangenen Samstag erfolgt sei, nicht nachkommen, werde man über das weitere Vorgehen beraten.

Auch der ehemalige Aachener Oberbürgermeister Jürgen Linden hatte in einem Brief an die SPD-Zentrale gefordert, Schröder für eine Stellungnahme eine Frist zu setzen und ihn vor die Wahl zu stellen: Putin oder die SPD? In dem Schreiben des langjährigen SPD-Mitglieds hieß es: „Nach sozialdemokratischen Grundsätzen, nach ethischen Prinzipien, insbesondere moralisch kann man keinen Kriegsverbrecher, Autokraten und Politiker unterstützen, der Tod, Leid und Elend über Menschen bringt und die Menschenrechte mit Füßen tritt.“ Das sei eines Demokraten, erst recht eines Sozialdemokraten unwürdig. „Die Partei sollte reagieren“, schrieb Linden.