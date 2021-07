Arbeitswelt : Renten-Anträge bei Berufsunfähigkeit zu 42 Prozent abgelehnt

Berlin Wer wegen psychischer oder körperlicher Beeinträchtigungen nicht mehr arbeiten kann, kann Erwerbsminderungsrente beantragen. Doch für Hunderttausende gibt es unangenehme Nachrichten.

Mehr als 42 Prozent der Menschen, die wegen Berufsunfähigkeit in Rente wollten, sind im vergangenen Jahr mit ihrem Antrag gescheitert.

Eine Ablehnung kann mehrere Gründe haben. Eine sogenannte EM-Rente bekommt nur, wer mindestens fünf Jahre in der Rentenversicherung versichert ist, davon die letzten drei mit Pflichtbeiträgen. Kein Einvernehmen zwischen Antragsteller und Rentenversicherung herrscht oft bei der Beurteilung der gesundheitlichen Verfassung. Am Ende zählt die Meinung eines Amtsarztes, in der Regel nach einem Besuch dort.