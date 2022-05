Landtagswahl : Jetzt beginnt die Suche nach einem Bündnis für NRW

Update Düsseldorf/Berlin Bei der wichtigsten Wahl des Jahres sind neben der CDU von Regierungschef Wüst auch die Grünen Gewinner. Die SPD will trotz herber Verluste aber ihren Traum nicht aufgeben.

Nach dem Sieg der CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen beginnt die Suche nach einem neuen Regierungsbündnis. Als zweite Wahlsiegerin betonten die Grünen, die als „Königsmacher“ gelten, dass Klimaschutz als Dreh- und Angelpunkt für mögliche Koalitionsgespräche entscheidend sei. Die Landesvorsitzende Mona Neubaur sagte am Montag auf WDR zu der Frage nach ihrer Priorität: „Dass wir als Grüne die Verantwortung annehmen, jetzt zu zeigen, dass wir die Menschheitsaufgabe Klimaschutz ins Handeln bekommen.“

Auch die eingebrochene SPD hegt als zweite Kraft aber noch die Hoffnung, zusammen mit den Grünen und der FDP in einem Ampel-Bündnis an die Macht zu kommen. „Wir jedenfalls stehen auch bereit für Gespräche“, sagte Landesparteichef Thomas Kutschaty am Montag auf WDR 5. Der Sozialdemokrat betonte, dass es zwischen den Grünen und seiner Partei „viele große Schnittmengen“ gebe - und zwar mehr als mit der CDU. „Deswegen muss man mal schauen, was passt programmmäßig denn auch gut zusammen und wer kann dann die Regierung bilden.“