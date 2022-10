Landtagswahl : In Niedersachsen steht auch die Bundespolitik zur Wahl

In Niedersachsen steht auch die Bundespolitik zur Wahl

Blick auf einen Zettel "zum Wahlraum" vor einem Wahllokal zur Stimmabgabe für die Landtagswahl in Niedersachsen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Interaktiv Hannover Bleibt Ministerpräsident Stephan Weil im Amt? Die Landtagswahl im Zeichen der Energiekrise wird auch im Bund mit Spannung beobachtet. Die Wahlbeteiligung war am Morgen ähnlich wie vor fünf Jahren.

Bei bestem Herbstwetter haben sich die Niedersachsen am Sonntag auf den Weg in die Wahllokale gemacht. Ähnlich viele Menschen wie vor fünf Jahren gaben am Morgen ihre Stimme ab. Um 10.00 Uhr lag die Beteiligung bei 7,44 Prozent, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Fünf Jahre zuvor hatte der Wert bei 8,21 Prozent gelegen. Bis 18.00 Uhr sind die Wahllokale noch geöffnet.