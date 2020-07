Kostenpflichtiger Inhalt: Deutsche Ratspräsidentschaft : Merkels europäischer Schlussakt

Sie gilt als erprobte Krisenmanagerin auch auf europäischer Ebene: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Berlin Eine Kanzlerin am Ende ihrer Amtszeit: Befreit von der Erwartung der Wiederwahl tritt sie in der Corona-Krise die deutsche EU-Ratspräsidentschaft an. Folgen nun historische Entscheidungen? Eine Analyse.