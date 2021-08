TV-Duell der Kanzlerkandidaten : Ein Dreikampf ohne klare Sieger

Kommentar zum TV-Duell der Kanzlerkandidaten. Foto: dpa/--

Meinung Berlin So knapp war es selten. Die drei „halbstarken“ Parteien, wie sie ein Politikwissenschaftler scherzhaft nennt, Union, SPD und Grüne, sind in der Wählergunst fast gleichauf. Kleine Ausschläge können die Führung bringen, deshalb kommt es in den vier Wochen bis zur Wahl vor allem darauf an, sich keinen Fehltritt zu erlauben.