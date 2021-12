Bundesverfassungsgericht : Karlsruhe drängt Bundestag zu Triage-Regelung

Karlsruhe Hohe Corona-Zahlen haben die Furcht wachsen lassen, dass Kliniken ihre Patienten selektieren müssen: Wer bekommt noch Hilfe? Menschen mit Behinderungen sahen sich hier im Nachteil.

„Bundestag kann sich nicht mehr drücken“

Patientenschützer, der Sozialverband VdK und Politiker begrüßten den veröffentlichten Beschluss des höchsten deutschen Gerichts. „Jetzt kann sich der Bundestag nicht mehr drücken“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Bislang habe er Entscheidungen zur Priorisierung im Gesundheitssystem immer wegdelegiert - etwa an Fachverbände. Die nun zu treffenden Entscheidungen seien für die Abgeordneten sicher keine einfachen. Eine der Klägerinnen, Nancy Poser, zeigte sich „erleichtert“. „Freude kann man nicht sagen, denn es geht um Triage. Das ist ein Thema, da kann es keine Freude geben - egal nach welchen Kriterien entschieden wird, es ist immer tragisch“, sagte die 42-Jährige aus Trier.

Menschen mit Behinderungen hatten geklagt

Bei der konkreten Ausgestaltung habe der Gesetzgeber Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum. Er könne selbst Vorgaben zu Kriterien von Verteilungsentscheidungen machen. Als weitere Beispiele nannte das Gericht Vorgaben für ein Mehraugen-Prinzip bei Auswahlentscheidungen, Regelungen zur Unterstützung vor Ort und spezifische Vorgaben für die Aus- und Weiterbildung in der Medizin und Pflege, insbesondere des intensivmedizinischen Personals, um Benachteiligungen wegen Behinderung in einer Triage-Situation zu vermeiden. „Der Gesetzgeber hat zu entscheiden, welche Maßnahmen zweckdienlich sind“, heißt es in dem Beschluss.