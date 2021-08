Klima und Krisen : Grüne werfen Regierung Versagen vor

Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, spricht auf dem Parteitag in Nordrhein-Westfalen. Gut einen Monat vor der Bundestagswahl wollen die NRW-Grünen in die heiße Phase des Wahlkampfes starten. Foto: dpa/Federico Gambarini

Dortmund Pandemie, Flutkatastrophe, Afghanistan: Grünen-Bundeschef Robert Habeck und die NRW-Grünen sehen drastische Fehler der Bundes- und der Landesregierung. Der Parteitag läutet die heiße Wahlkampfphase des Landesverbands ein.

Grünen-Chef Robert Habeck und der NRW-Landesverband haben den Regierenden im Bund und in Düsseldorf in zentralen Fragen Verantwortungslosigkeit und Versagen vorgeworfen. Zur Afghanistan-Krise sagte Habeck beim Parteitag der NRW-Grünen am Samstag in Dortmund: „Es ist nicht richtig, was aus der Bundesregierung gesagt wird, dass keiner wissen konnte, dass die Lage so eskaliert.“ Es habe viele Warnungen gegeben.