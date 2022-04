Ärger um Kölner Hochschule : „Finanzskandal“ in Woelkis Erzbistum?

Kölner Kirchenrechtler : Wartezeit auf Termine für Kirchenaustritte „grenzwertig“ Am 1. April sind neue Termine zum Kirchenaustritt in NRW von den Amtsgerichten freigeschaltet worden. Nicht nur in Aachen waren sie schnell vergeben. Was sagen Kirchenrechtler zu dieser Situation? Und wie handhaben es andere Bundesländer?