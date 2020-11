Kostenpflichtiger Inhalt: Polizeigewerkschaft zu Corona-Demos : „Die Versammlungsfreiheit wird missbraucht“

Teilnehmer einer Demonstration der Bewegung ·Querdenken 351· versammeln sich auf dem Theaterplatz in Dresden. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Berlin Die Gewerkschaft der Polizei hat an Politik, Behörden und Gerichte appelliert, Lehren aus den so genannten Hygienedemos zu ziehen. Offenbar gehe es den Veranstaltern nicht darum, an der Meinungsbildung mitzuwirken. Die Versammlungsfreiheit werde missbraucht, um den Staat zu destabilisieren.