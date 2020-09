Kostenpflichtiger Inhalt: Ex-AfD-Sprecher Christian Lüth : Der Weg nach rechts ins Dauer-Dilemma

Ex-Vertrauter von Alexander Gauland: Christian Lüth, ehemaliger Pressesprecher der AfD und der AfD-Bundestagsfraktion. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Es gibt Pressesprecher, die ihren professionellen Job verrichten und in handliche Botschaften verwandeln, was ihre Auftraggeber kundzutun beabsichtigen. Sie müssen dafür nicht in die interne Entscheidungsfindung eingebunden sein. Und es gibt solche wie Christian Lüth.