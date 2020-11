CDU-Parteitag : Der Kompromiss der Kandidaten

Berlin Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen können sich auf einen Termin für den Wahlparteitag einigen. Ob er als Präsenzveranstaltung stattfinden kann, ist völlig offen.

Am Samstagabend verkündete Generalsekretär Paul Ziemiak auf Twitter: Nach „intensiver Beratung“ hätten sich die drei darauf verständigt, den Bundesvorstand zu bitten, den Parteitag für Mitte Januar anzusetzen. Wenn ein zentraler Präsenzparteitag nicht möglich ist (davon ist in Corona-Zeiten auszugehen) und auch ein dezentraler Präsenzparteitag nicht geht (auch davon ist auszugehen), seien die Kandidaten für einen Online-Parteitag mit digitaler Wahl. Das Resultat könne dann durch eine einmalige schriftliche Schlussabstimmung bestätigt werden – also Briefwahl nach einer digitalen politischen Willensbekundung.

Diese soll nur etwa zehn und nicht 70 Tage dauern wie es zunächst hieß. Der Grund: Auf dem Stimmzettel solle dann das Ergebnis der digitalen Wahl stehen, das man annehmen oder ablehnen kann. So verlautete es am Sonntag aus Parteikreisen. Parteiämter komplett über Online-Wahlen zu besetzen, ist derzeit rechtlich noch nicht möglich. Das könnte sich ändern, wenn die Bundestagsfraktionen einen gemeinsamen Weg fänden. Kramp-Karrenbauer sagte dem „Spiegel“: „Alle sind betroffen. Deswegen appelliere ich an alle: Lasst uns das gemeinsam hinbekommen.“ SPD, FDP, Grüne und Linke signalisieren Bereitschaft.

In einer E-Mail an seine Anhänger hatte Merz am Freitag geschrieben, er habe in der Partei sehr viel Zustimmung, aber auch Kritik für seinen Vorstoß bekommen. „Über die Zustimmung freue ich mich, die Kritik nehme ich sehr ernst.“ Er sei zu vernünftigen Kompromissen jederzeit bereit. Der Landesvorstand von Laschets NRW-CDU erklärte per Mitteilung, der Wahlparteitag solle so schnell wie möglich rechtssicher in Präsenz stattfinden. Sofern das nicht möglich sei, sei eine dezentrale Lösung in Präsenz einer digitalen Zusammenschaltung vorzuziehen. Röttgen sagte unserer Redaktion: „Die CDU muss in diesen schwierigen Corona-Zeiten zusammenstehen. Wir dürfen auch kontrovers sowohl über Themen als auch Personen diskutieren. Nur für einen Streit über Verfahren, und dann auch noch öffentlich und heftig ausgetragen, hat kein Mensch innerhalb und außerhalb der CDU Verständnis.“