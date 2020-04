Corona-Maßnahmen : Laschets Ausstiegs-Fahrplan

Fordert den Weg hin zu einer „verantwortungsvollen Normalität“: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) informierte über die Lage in der Coronavirus-Krise in Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Vor den Gesprächen mit der Kanzlerin wirbt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet für eine Lockerung der Corona-Maßnahmen. Nicht alle sehen schon die Zeit dafür gekommen.

Es ist ein Novum. Dass ein nordrhein-westfälischer Ministerpräsident am Ostersonntag eine Fernsehansprache hält, hat es bisher nicht gegeben. Armin Laschet hat an diesem Abend eine klare Botschaft: „Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt.“ Das gehe nicht mit einem großen Sprung, sondern bloß mit vielen kleinen, vorsichtigen Schritten. Wenn die massiven Einschränkungen noch viel länger dauerten, könnten hingegen die Schäden zu groß werden.

Der CDU-Politiker ist am Osterwochenende nicht der einzige Ministerpräsident, der sich zu Wort meldet. Auch Markus Söder (CSU) wendet sich an seine Bayern, der Tenor ist jedoch ein anderer: Geduld, sagt er ein ums andere Mal, sei das Gebot der Stunde. Für Entwarnung sei es noch zu früh, meint auch der saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans. „Wir sind noch nicht über den Berg. Es gilt die Botschaft: Durchhalten und Abstand halten!“ Er warnte davor, falsche Hoffnungen auf eine rasche Lockerung der Ausgangsbeschränkungen zu wecken.

Kritik von der Opposition

Die Opposition in NRW zeigte sich von Laschets Plänen überrascht: „Der Ministerpräsident schwankt von einem Extrem ins andere“, sagte SPD-Landeschef Sebastian Hartmann unserer Zeitung. Erst versuche er im Eiltempo ein knallhartes, die Menschen stark einschränkendes Epidemiegesetz durchzupauken, weil die Lage angeblich so riskant sei. Und wenige Tage später stelle er eine schrittweise Lockerung in Aussicht: „Das ist kein schlüssiges Vorgehen.“ Es brauche zudem ein einheitliches Handeln der Länder. „Widersprüchliche Informationen aus unterschiedlichen Bundesländern verunsichern die Bevölkerung“, so Hartmann.