Bundestagswahl 2021 : Überblick über die Rentenpläne der Parteien

Die Rente lässt für die Parteien viel zu wünschen übrig. (Symbol) Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Die Rente betrifft früher oder später jeden. Heute stellen die über 60-Jährigen eine der größten Wählergruppen in Deutschland. Im Bundestagswahlkampf übertreffen sich die Parteien daher mit Versprechen an Rentnerinnen und Rentner und die, die es bald werden. Ein Überblick über die Rentenpläne in den Wahlprogrammen.