Treffen mit Merkel : Bund-Länder-Runde zu Corona: Debatte um Verschärfungen

Berlin Dass der Lockdown noch einmal verlängert wird, gilt als ausgemacht. Doch werden auch Verschärfungen der geltenden Regeln beschlossen? Zur Debatte steht unter anderem eine schärfere Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr, meldeten SPD-Länder eine Reihe von Änderungen an einer Beschlussvorlage an, die zuvor an mehrere Länder verschickt worden war. Entsprechende Papiere lagen der dpa vor. Vor den von 14.00 Uhr an geplanten Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sollte es noch Vorgespräche geben.