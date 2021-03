Kostenpflichtiger Inhalt: Boris Palmer über Modellprojekt : „Ein enormes Glücksgefühl“

Auf dem Tübinger Rathausplatz hängt ein Schild mit der Aufschrift „Mit dem Tagesticket ist Tübingen für Sie geöffnet!“ Das Konzept der Lockerung mit kostenlsoen Corona-Tests wird vielfach heftig kritisiert. Foto: dpa/Tom Weller

Interview Tübingen In Tübingen läuft seit Mitte März ein Modellprojekt zu mehr Öffnungsschritten in Corona-Zeiten. An neun Teststationen können die Menschen kostenlose Tests machen, das Ergebnis wird bescheinigt. Jan Drebes sprach mit Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer über Chancen und Risiken.