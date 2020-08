Gericht kippt Verbot : Bisher etwa 18.000 Teilnehmer bei Demo gegen Corona-Politik

Berlin Tausende beim Demonstrieren, die Polizei im Großeinsatz: Die Straßen in Berlins Innenstadt werden zur Stunde durch Proteste gegen den Corona-Kurs der Regierung geprägt.

Aus Protest gegen die Corona-Politik haben sich in Berlin-Mitte nach Schätzungen der Polizei fast 18.000 Menschen versammelt. Es gebe aber noch Zustrom zu einem geplanten Demonstrationszug, sagte eine Sprecherin am Mittag.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) rief die Demonstranten dazu auf, den Infektionsschutz nicht zu vernachlässigen. An der Pandemie-Situation habe der Gerichtsbeschluss nichts geändert, sagte der Innensenator. „Ich erwarte deshalb von den Menschen, die in Berlin demonstrieren, dass sie alles für den Infektionsschutz tun. Und dass sie es friedlich tun“, teilte er mit. „Denn große Sorge bereitet mir nach wie vor die europaweite Mobilisierung unter Rechtsextremisten, die unabhängig von der Verbotsdiskussion im Vorfeld stattgefunden hat. Ich appelliere an alle, sich gewaltfrei in Berlin zu versammeln.“