Corona-Lockerungen : Laschet berät sich mit Merkel und Länderchefs

Düsseldorf Wann öffnen Kitas und Schulen wieder? Vor Beratungen mit Kanzlerin Merkel zu möglichen Corona-Lockerungen ist NRW vorgeprescht: Einrichtungen sollen nach den Osterferien schrittweise den Betrieb aufnehmen. Am Mittwoch wird eine bundesweite Einigung erwartet.

Laschet skizzierte die mögliche Marschrichtung für eine bundesweite Einigung in der Corona-Krise: kein Datum, an dem alle Kitas, Schulen und Geschäfte in Deutschland gleichzeitig wieder öffnen, sondern einheitliche, für die Bürger nachvollziehbare Maßstäbe für einen „Fahrplan in eine verantwortungsvolle Normalität“. Dabei wolle er in der Schaltkonferenz für „Flexibilität in grundsätzlicher Übereinstimmung“ plädieren, kündigte Laschet an. „Keine Alleingänge irgendeines Landes.“