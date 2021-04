Die Linke : Andrej Hunko erneut auf Platz 4 für die Bundestagswahl

Aachen/Essen Der Aachener Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko ist von seiner Partei Die Linke erneut auf Platz 4 der nordrhein-westfälischen Landesliste zur Bundestagswahl gewählt worden.

Wagenknecht zur Spitzenkandidatin der NRW-Linken nominiert

Sahra Wagenknecht wurde trotz heftiger innerparteilicher Kritik an ihrem neuen Buch erneut als Spitzenkandidatin der NRW-Linken für den Bundestag nominiert. Bei einer Kampfabstimmung um Platz 1 der Aufstellungsversammlung in Essen erhielt sie 127 Stimmen, wie die Versammlungsleitung am Samstag mitteilte. Das entspreche 61 Prozent. Nach den Abstimmungen über die Plätze muss noch die gesamte Liste von den Vertretern gewählt werden.

So sollte man nicht miteinander umgehen, betonte sie. „Also, ich hab wirklich kein dünnes Fell, aber das hat mir teilweise die Sprache verschlagen. Also wenn ich dort lesen muss, das ich rechte oder vielleicht sogar rassistsche Ansichten vertrete - also ich frage mich, ob manche überhaupt wissen, was sie da schreiben.“ Als Tochter eines Iraners müsse man ihr nicht erklären, wie sich Diskriminierung anfühle. „Mir zu unterstellen, ich wäre Rassistin, das ist einfach krank.“ Dass sie Personenschutz bei Veranstaltungen bekomme, habe nicht zuletzt damit zu, das es Drohungen von Rechts gegeben habe.